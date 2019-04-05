特朗普称中美接近达成贸易协议 习近平吁及早完成谈判

美国总统特朗普昨天说，中美距离达成贸易协议“非常近”，未来四周内或有“非常巨大”的宣布。不过，中美双方至今在关税、知识产权盗窃和执行机制的分歧未解，特朗普也未确认会与中国国家主席习近平举行峰会。

中美第九轮高级别经贸磋商3日在华盛顿召开，特朗普当地时间4日下午在白宫椭圆形办公室会见领导中国谈判团队的中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。

据路透社报道，特朗普告诉在场媒体：“我们距离达成协议已经非常近。这不意味着协议已经达成，因为确实还没有，但我们肯定距离达成协议近了很多。”他进一步说，未来四周内可能会有“非常巨大（monumental）”的宣布。

中国官方通讯社新华社今早则发布文告说，刘鹤向特朗普转达了中国国家主席习近平的诚挚问候和口信。习近平在口信中指出，过去一个多月来，双方经贸团队通过各种形式进行密集磋商，在两国经贸协议文本的关键问题上，取得了新的实质性进展。

习近平呼吁双方团队继续本着相互尊重、平等互利的精神，解决好双方关切的问题，及早完成中美经贸协议文本谈判。

他说：“我愿同（特朗普）总统先生通过各种方式保持密切联系，相信在我和总统先生共同指引下，中美关系一定会取得新的更大进展。”

新华社引述特朗普说：“我还要特别感谢习主席作出中方整类列管芬太尼类物质的重要决定，这件事对美国人民和美中禁毒合作具有重大意义。”中国国家禁毒委员会本周一（1日）宣布，下月起收紧对芬太尼类物质的监管，这项举措被外界视为中国在贸易谈判进行之际释放的善意。

香港《南华早报》也引述 领导美国谈判团队的贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）评价刘鹤说：“（刘鹤）副总理是很好的伙伴。他已经成了好朋友。他对中国改革的决心是（贸易谈判）有希望的原因。”

虽然特朗普对达成协议表现得乐观，但他也提到，关税、知识产权盗窃以及协议执行机制这三方面仍是谈判的胶着点。谈判将在今天继续举行。

本论谈判是原定3月1日的90天“停火协议”期限延长后第二场谈判，有美国媒体近日报道，随着谈判取得更大的进展，特朗普原本有计划昨天宣布将与习近平举行峰会。

不过特朗普昨天并未这么做，仅表示如果达成协议，就会与习近平共同举行峰会。《纽约时报》引述知情者说，这是因为特朗普的贸易顾问认为，在达成协议前宣布举行峰会可能削弱美国的谈判筹码。

尽管协议细节仍有不确定性，但舆论普遍认为，中美都希望达成协议，而随着时间推进，双方要“出走”放弃谈判都更难。

中国现代国际研究院世界经济研究所原所长陈凤英告诉《联合早报》，双方已经付诸这么大的努力，都不可能随意放弃协议，现在主要需要商讨的是细节问题，包括文本措辞的中英文区别，但目标上应该已达成一致了。她说：“最后签下的协议，我想双方都会满意，毕竟中美双方都不会签一个不满意的协议，谈判一拖再拖，就是这么回事。”

（记者是《联合早报》北京特派员）