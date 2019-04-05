沪警破一假冒注册商标案 四嫌犯销售假冒电缆获利三千万

据《新民晚报》报道，近日，上海警方历经两个月缜密侦查，辗转河南、江苏等地，成功侦破一起假冒注册商标案，一举捣毁一生产、销售假冒某品牌电线、电缆犯罪窝点，抓获以陈某为首的犯罪团伙四人。

今年春节期间，奉贤警方接某公司报案称，一陈姓男子自2017年以来伙同他人弄虚作假，以私刻公章、伪造委托书等方式，冒用其公司名义与江苏、河南等地承接重大工程的单位签订合同，销售假冒某品牌电缆。1月23日，奉贤警方正式成立专案组开展立案侦查。

经查，犯罪嫌疑人陈某等人于2015年成立河南申工电线电缆有限公司（以下简称“申工公司”），大肆生产、销售假冒的某品牌电线、电缆，并冒用该公司名义对外签订假合同。警方深入调查发现，除申工公司法人兼实际经营人陈某全面负责公司管理外，另有核心团伙成员陈某年、陈某光、赵某达等分工负责公司财务、车间生产及销售业务。

3月14日凌晨，专案组根据前期部署情况，在河南警方的全力配合下，对申工公司在河南的生产厂区、存储仓库、销售网点和涉案人员住处开展收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人陈某等四人，并在申工公司厂区现场查获假冒某品牌各类电线200余卷、电缆2000余米，价值20余万元（人民币，约4万新元），以及假冒的被害公司公章、假冒该品牌合格证、用于制作假冒合格证的电脑设备、销售记录、物流凭证等关键证据，并查明已销售假冒该品牌各类电线、电缆合计3000余万元。