林飞帆表态挺蔡英文 吁民进党切勿终止初选

台湾太阳花学运领袖林飞帆稍早在面簿发文，表态力挺蔡英文能在民进党总统党内初选胜出。他说，作为此时唯一有机会在明年总统大选中，抵抗北京的本土政党，民进党的总统候选人决定，已非民进党自身的家务事，“我想公开而明确表达：我对民进党总统初选候选人蔡英文的支持。”

据《联合报》报道，林飞帆也说，最近民进党初选过程的纷纷扰扰，确实令人十分忧心。他在文中说：“我们看到报导，蔡总统身边有部分缺乏信心的核心幕僚想要强行主导，透过中执会或其他方式停止初选，改为直接征召。这种做法，无论有多少苦衷，都会让社会认为是担心输干脆掀牌桌，不仅无法帮助蔡总统，更可能让已经决定参与初选的蔡总统陷入进退两难的困局，让好不容易回升的民意支持付诸流水。”

林飞帆表示，若中途横加废止，所引发的乱局与争议，结果恐怕将不只是民进党的分裂，而是本土阵营与台湾民主发展前景的山崩地裂。“我相信，蔡总统绝对不希望这个政治后果，成为她的负面政治遗产。”

林飞帆同时也说，倘若赖院长真的放不下“舍我其谁”的执着，那我也相信，许多心怀进步改革理念的同行伙伴，尤其是年轻世代，也会愿意竭尽全力帮忙蔡英文总统争取更多人的支持，赢得民进党的总统民调初选，而非“掀牌桌让火车出轨”。

林飞帆表示，“我想明确告诉蔡总统：有更多支持妳的辣台派，愿意用行动一起支持妳赢得初选，赢得连任，请妳一定要有信心。”