中国旅加大熊猫接受人工授精 期待好“孕”气

加拿大卡尔加里动物园表示，中国借给加拿大的雌性大熊猫“二顺”已经接受了人工授精。繁育团队期待这位熊猫妈妈能再次迎来好“孕”气。

中新社报道，卡尔加里动物园已于当地时间4月2日中午为11岁的“二顺”实施了人工授精。园方表示，必须等待几周时间才能知道此次人工授精的努力是否奏效。而动物园早已为她预备好专属的产房。

在3月中旬，卡尔加里动物园便已宣布“二顺”进入繁殖周期。成年雌性熊猫一年中仅有三天排卵期。因此，繁育团队在来自中国和多伦多的专家协助下密切监测“二顺”的生理数据，敲定了进行人工授精的准确时间。

按照中国与加拿大相关合作协议，来自成都大熊猫繁育研究基地的雄性大熊猫“大毛”和来自重庆动物园的雌性大熊猫“二顺”于2013年3月赴加旅居10年。它们先在多伦多生活了5年。在这期间，“二顺”借助人工授精技术于2015年10月诞下龙凤双胞胎“加盼盼”和“加悦悦”。这是首对在加拿大成功孕育出生的熊猫幼仔。2018年3月下旬，这四只大熊猫举家迁居卡尔加里。

目前“二顺”能否再次成功当上妈妈尚是未知数。卡尔加里动物园表示，期待能为世界带来更多的大熊猫。

成立于1929年的卡尔加里动物园是加拿大最老牌的动物园之一，也是该国重要的动物保护繁育机构。