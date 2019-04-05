中国程序员网上抗议“996”工作制引关注

据英国广播电台（BBC）报道，在中国，程序员群体曾被很多人视为勤劳肯干的象征，他们似乎很少向外界表达自己的声音。但现在，一场由他们发起的在线抗议在中国互联网上流行起来。

这场在线抗议名为“996.ICU”，发起人解释称，“996”指很多中国科技公司要求的每天早9点一直工作到晚9点，每周工作6天。在这样的工作模式下，生病了会被送到ICU重症监护病房。

程序员们选择在自己的“主场”——GitHub上发布这个项目。GitHub是微软旗下一个主要用于代码共享的社区，在全球有近三千万程序员用户。

截至周五（4月5日），“996.ICU”已在GitHub上获得超过17万次点赞，并登上该网站的热门页面。此外，它还登上了中国社交媒体微博的热搜榜。

据报道，这场抵制血汗加班的运动，最早源于一名程序员注册的网站“996.icu”。在网站上，他向大家介绍了中国互联网公司普遍存在的996工作制，以及相关的劳动法规。

然而，这场抗议活动后续的影响力，更多来自在3月26日上线的一个同名的GitHub项目。该项目由匿名的ID账号发起，随后被用户自发翻译成多国语言版本，号召全球程序员加入。

在项目中，还有用户发起了“996公司黑名单”，号召大家提交证据，列出实行996工作制的公司。目前，中国的科技巨头阿里巴巴、京东和抖音的母公司字节跳动都在该项目的“黑名单”之列。

阿里巴巴和字节跳动尚未回应置评要求。京东公关部则在此前一份回应媒体的声明中称：“我们不会强制要求员工加班，但鼓励大家全情投入……为自己和家人创造出更大的价值。”