北京78.3万人出行扫墓 八宝山公墓现巡逻机器人

昨天（5日）是中国清明节假日的首日，也是北京市清明祭扫的高峰日。据北京市清明节群众祭扫服务工作临时指挥部数据，截至14时，全市222个扫墓点共接待群众78.3万人，比去年同比增长16.69%；疏导机动车16.7万辆，比去年同比增长5.03%，全市各祭扫点人流车流创历史新高。

据新京报报道，其中，八宝山地区接待群众9.8万人，比去年同期增长7.69%；疏导机动车1.15万辆，比去年同期增长30.43%。全市祭扫总体情况平稳，秩序良好。

北京市今年清明期间为出行祭扫的家属提供一系列惠民举措。祭扫高峰日期间，市属各祭扫点将免费派发100余万枝鲜花（菊花），倡导鲜花祭扫，代替纸钱、供品。

清明祭扫服务日期间，市属20个祭扫点，根据自身条件，免费为祭扫家属提供祭扫服务、祭扫用品。免费祭扫服务主要有：设立祈愿墙、时空邮箱、清明寄语长卷，通过电话或书面预约受理家属委托代祭，提供描字擦碑服务（3个月内完成预约任务）和预约祭扫服务（6时至20时之间）。

免费祭扫用品主要有：环保清洁袋、擦洗墓碑用品（水桶、刷子、毛巾）、墓碑描字用品（毛笔、金粉、油漆）和祈福用品（祈福卡、黄丝带、千纸鹤）等。

报道指，八宝山革命公墓的林荫大道上，一台小型机器人格外显眼。这台形似小坦克的履带式机器人身高1米左右，“双眼”顶在头顶，可实现360度旋转。它的主要巡视范围被设定在长100米左右的主干道上，车速跟行人步行的时速相近。

革命公墓负责人说：“现在给它设定的是庄重工作模式，车速保持在每小时3至5公里，如果遇到紧急情况可转换为执行任务模式，车速可以达到每小时10公里。”

这台机器人可自动实现态势分析，如果它的“双眼”监测到异常举动，就会马上“警觉”，同步展开分析。“比如说两个人突然抱在了一起，捕捉到这个动作之后，它并不会马上冲过去，而是‘冷静’观察，这两人是在拥抱，还是在打斗？如果它不能判断，就会将捕捉的视频影像发回中控室，由监控人员来判断和处置。”在安保日常巡逻的同时，这台机器人作为24小时的科技补充力量，守护革命英烈墓区的安全。

八宝山革命公墓负责人介绍，机器人的“双眼”具有人脸识别功能，系统可设置黑白名单，可识别出黑名单上的特殊人员，并立刻向后台发出警报。机器人的自重高达600斤。机器人的行进路线可调整，还能爬坡涉水，10厘米的斜坡和20厘米的积水都可以顺利通过。如果有行人突然出现在机器人的行进路线上，它还可以及时停车，主动避让。