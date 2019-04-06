《时代》：特朗普为求美中贸易协议 暂缓对台军售

美国《时代》杂志周四引述三名美国政府官员的说法报道，美国特朗普政府已暂时搁置售台F-16V战机，直到美国与中国大陆达成贸易协议为止。部分美国官员担心，特朗普为求达成贸易协议，对北京姿态可能软化。台湾外交部则回应强调，台美关系紧密友好，战机采购“并无搁置情形”。

《时代》报道认为，此举凸显了在美中关系与美国承诺协助台湾自卫的承诺间取得平衡，有多么复杂和困难。

但报道也引述匿名官员说法称，特朗普政府暂搁对台军售案的决定并未让台湾方面感到不安，台湾官员仍看好，华府将在美中达成贸易协议后完成批准对台军售，并认为对台湾而言，美中缓和贸易战开始以来的紧张关系，会比紧张加剧更有利。

此外，美国若要对台军售，国会也必须同意。根据一名美方官员说法，特朗普政府尚未征询国会同意，而国务院反对对台军售案，并已要求召开跨部会会议，以确定美国能否对台出售M1艾步兰（Abrams）坦克。

据台湾《联合报》报道，台湾外交部今天（6日）对此报道回应表示，台美关系紧密友好，特朗普总统上任以来，美国政府高层已多次公开重申《台湾关系法》，美方并已两度对台军售，展现对台湾安全的坚定支持。台方向美方正式提出采购F-16V战机的“发价书需求信函”后，也持续就该案与美方保持密切协调联系。美方正进行相关审查程序，并无搁置的情形。

台外交部还称，近期中国大陆军机穿越台湾海峡中线的挑衅举措，彰显强化空防能力的重要性。未来将持续在台美良好互动基础上，持续深化台美紧密安全伙伴关系，共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。

台国防部也表示，美国基于《台湾关系法》与“对台六项保证”，将持续提供台湾防卫性武器，并强调是维持区域稳定的基础。

美国在台协会（AIT）则说，不评论研议中的（proposed）军售案；经过“知会国会”程序后的军售案，AIT才会有评论。

台湾总统蔡英文3月下旬过境夏威夷期间，透过视讯向华盛顿智库传统基金会（Heritage Foundation）发表谈话，证实台湾已向美提出采购F-16V与M1战车的要求。

彭博社3月底报道，特朗普政府即将答应台湾要求，允许对台出售60多架F-16V。

美国总统特朗普前天（4月4日）说，中美距离达成贸易协议“非常近”，未来四星期内或有“非常巨大”的宣布。不过，中美双方至今在关税、知识产权盗窃和执行机制的分歧未解，特朗普也未确认会与中国大陆国家主席习近平举行峰会。

多名美方官员指出，目前正在谈判的贸易协议草案将有助于特朗普的政治前途，缓和股市紧张情绪，但不大可能解决美中贸易争端的核心问题。