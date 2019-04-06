四川凉山消防员出现应激反应 陆续接受心理援助

据央视新闻移动网消息，四川凉山州人民政府新闻办公室昨天透露，凉山木里县雅砻江镇立尔村森林火灾火烧迹地内仅剩的三个烟点处理完毕，整个火场得到全面控制，已无蔓延危险，火场总过火面积约20公顷。

虽然目前火场得到了控制，但经过专家初步判断，从火场平安返回的消防员开始出现急性应激反应。

在西昌森林消防大队，很多消防员表示，灭火时没有感到害怕，但最近开始出现频繁叹气、回忆火场等“闪回”现象和睡眠障碍。

中国科学院心理研究所全国心理援助联盟副秘书长李晓景说，我们现在首要做的其实是科普，把他们可能会出现的一些情绪状况和一定的自我调节的方法。“通过我们的（心理）自助手册发放给了他们，他们能够对自己有一个简单的评估，就知道原来我可能有这样的状况，就知道可以找我们求助， 但是这是一个缓慢逐渐的过程。”

对此，专家规划了三个阶段、为期1年的康复计划。目前，消防员们正处于应激期，主要是安抚各类应激情绪问题。到安置期，将开展团体和个体辅导工作，组建当地的骨干队伍开展培训。最后到恢复期，将总结出一套适用于当地的心理援助工作模式。

李晓景还说，他们如果需要个体访谈，就用个体访谈的形式去对他们开展一些工作，他们如果觉得需要像刚才这种小组的或者一些更多团体的，那就用团体的形式，“能够确保的就是我们肯定会一直持续陪伴，在后期心理援助的工作转变为一个更加长效的机制，就只有培养当地的力量，所以说我们想达到一个效果就是我们离开了之后，他们自己的指导员、他们身边的战友（消防员）可以承担起来我们现在做的这份工作。”