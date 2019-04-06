赖清德称会走完初选：所有攻击我也可以承担

台湾行政院前院长赖清德今天透过面簿指出，很多朋友对于有关初选机制可能有变化的消息感到忧心，也对于他所遭受的许多不实的攻击表示不舍，他可以理解大家的忧心，“所有的攻击我也可以承担”，要大家对民进党的制度有信心，更坚持一定会走完初选程序。

据联合新闻网报道，民进党初选协调只剩一周，但不断传出“霸王条款”、手机民调、暂停初选种种不利赖清德的说法。赖清德今天终于正面对决，他在面簿指出，这两天很多朋友对于媒体报道有关初选机制可能有变化的消息感到忧心，也对他所遭受的许多不实的攻击表示不舍，纷纷透过简讯、电话，鼓励他要守住民主的价值，走完初选。

赖清德说，大家的忧心，他可以理解，所有的攻击他也可以承担，大家对民进党的制度要有信心，他对民主价值精神的坚定立场，一定会走完初选程序，请大家放心，且这不是为了他个人，而是无法事而不见基层的焦虑，甚至对民进党的冷漠，唯有透过初选反省、说明，让民众理解民进党依然值得讬付，民进党一直都没放弃对台湾的责任。

赖清德表示，台湾的民主得来不易，民进党在许多前辈坚持、牺牲与奉献下，才有现在的果实。公平竞争、理性辩论、团结对外，向来是党的传统，他对民进党的同志和机制，深具信心，“民主政治就是要坦荡荡，我愿意树立典范，勇往直前。”

