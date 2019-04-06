英报告：忧香港迈向“一国1.5制” 促纳入每次部长级访华议程

英国国会外交事务委员会（House of Commons Foreign Affairs Committee）发表调查报告，表示“忧虑香港在现实中正迈向‘一国1.5制’”，并提出英国政府应把香港议题，纳入往后“每次部长级访华行程”的议程。

据《明报》消息，该份调查报告于周四（4月4日）发表，当中指出贯彻《中英联合声明》及确保其有效，对英国国家利益和以规则为本的国际体系（rules-based international system）都非常重要；中国严守（adherence to）《中英联合声明》的精神，是对其致力于全球管治的诚意之考验。

发表报告的英国国会外交事务委员会“深切关注”香港的自治，并称有证据显示特別是香港的法治正面对威胁。

报告指出，中国政府、英国政府和此次调查的受访者都重申“一国两制”的重要，但委员会忧虑，“香港在现实中正迈向‘一国1.5制’”；中国政府对香港的态度更是“正迈向‘一国一制’”，而非坚守《中英联合声明》的承诺。

委员会又提到，香港政府不单明显针对“港独”倡议者，还针对让这些人演讲的记者；又用《社团条例》禁止香港民族党运作，皆令委员会十分关注。委员会指出，英国政府有权表明“独立”并非香港的务实选项，但自由社会的公民“有权自由表达他们的意见”，若香港政府继续以类似的态度处理港独议题，将成为对《中英联合声明》下香港自治权“十分严重的威胁”。

委员会建议，英国政府继续透过提交给国会的香港半年报告，表达对香港自治权受威胁的关注；英国政府同时应把香港议题，纳入往后“每次部长级访华行程”，以及每次中国部长级访英行程的议程。

