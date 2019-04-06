特朗普：不会预测能否与中国达成贸易协议

（华盛顿讯）美国总统特朗普周五（5日）表示，虽然中美贸易谈判取得了进展，但他不会预测能否与中国达成协议。这个说法与他前天（4日）所说，两国距离达成贸易协议“非常近”的说法有改变。

据路透社报道，特朗普在白宫的记者会上说：“与中国的贸易谈判是个巨大的成功，我们的关系非常良好。”他也表示：“我们确实讨论了两个非常困难的问题。”但他并没说明这两个问题是什么。

此前，华盛顿举行了一轮紧张的贸易谈判，就最后一些问题进行协商，以便结束这场持续数月之久的贸易战。不过，中美双方至今在关税、知识产权盗窃和执行机制的分歧未解，特朗普也未确认会与中国国家主席习近平举行峰会。

另一方面，美国白宫经济顾问库德洛接受彭博电视专访时说，中美贸易谈判“非常富有成效”，并且双方正“将球向正确方向移动”。他表示，美中贸易谈判的时间长短没那么要紧，相反美国对达成“好的谈判协议”更有兴趣。

库德洛说，美中贸易谈判在执行机制，知识产权盗窃，强制技术转让和商品销售等方面都取得了进展。但他强调：“我不是在这里提供细节，因为那些项目正在谈判的过程中。”

中美第九轮高级别经贸磋商周三（3日）在华盛顿召开，特朗普当地时间4日下午，在白宫椭圆形办公室会见领导中国谈判团队的中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。