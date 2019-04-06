长生生物18个疫苗批号被注销

据观察者网报道，中国国家药品监督管理局昨天发布公告，注销铁蛋白放射免疫分析试剂盒等85个药品批准文号。其中，19个药品批准文号被注销是由于企业被依法吊销《药品生产许可证》，均为长生生物的批准文号。53个是由于企业主动申请，13个是因已撤销药品批准证明文件。

公告显示，长春长生此次被注销的19个批准文号有18个是疫苗，包括四价流感病毒裂解疫苗、水痘减毒活疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流感全病毒灭活疫苗、流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、人用狂犬病纯化疫苗（地鼠肾细胞）等。剩下的一个为胸腺肽注射液。

据央视财经消息，今年2月15日，国家药监局发布公告称，经国家药监局组织再评价，含呋喃唑酮复方制剂存在严重不良反应，在中国使用风险大于获益，决定自即日起停止含呋喃唑酮复方制剂在我国的生产、销售和使用，撤销药品批准证明文件。目前中国已批准上市的含呋喃唑酮复方制剂共有四个品种，分别是复方雪胆呋喃唑酮胶囊、呋喃苦参黄连素片、二维呋喃唑酮片、谷海生片，中国有12个制药公司、药厂生产此类相关药品。

此次发布的公告中，这四类含呋喃唑酮复方制剂均包含在内，共计13个药品批准文号因“已撤销药品批准证明文件”而被注销，涉及的企业包括哈药集团三精明水药业有限公司、华润三九（雅安）药业有限公司、河南鼎复康药业股份有限公司、贵州神奇药业有限公司、山西晋新双鹤药业有限责任公司、海南制药厂有限公司制药一厂等多家药企。

