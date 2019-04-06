欧阳娜娜设奖学金上微博热搜：中国人都可申请

早前深陷“台独”风波的艺人欧阳娜娜昨天在其个人微博上发布了她最新一期录制于三月底的影片，并称她将举行音乐会，同时计划将音乐会全部的收入捐赠到“欧阳娜娜奖学金”，申请条件是全亚洲内的学习传统乐器的中国人。

据环球网报道，谈到设立这个奖学金的初衷，欧阳娜娜说，自己在13、14岁的时候就想过这件事，想过万一自己将来真的有能力做这件事，就会去帮助想要学习的人。她提到自己当初念柯蒂斯音乐学院（Curtis）的时候，就是每一个学生都有全额奖学金，等于说每一个人都有一个对应的捐赠者。因此，欧阳娜娜决定与伯克利音乐学院进行合作，通过音乐会来获得资金，进而来帮助那些需要奖学金的人。

欧阳娜娜说，这个奖学金的申请条件并不高，只要是全亚洲内的中国人，并且是学传统乐器的，都可以申请这个奖学金。

上个月，欧阳娜娜被不少网友指成“台独”，她第一时间发表声明称：“一直坚定认为自己是中国人，并坚定支持一个中国原则……我为我身为中国人骄傲”。她的父亲，国民党发言人欧阳龙也回应说，自己支持“九二共识”、一个中国，并表示那些说女儿“台独”的人是乱扣帽子。

随后，欧阳娜娜又做客了央视《中国电影报道》，并再次表明立场：“我是一个中国人，希望大家团结起来，让祖国为我们骄傲。”，还在节目中唱起了《我和我的祖国》。

