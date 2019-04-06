卢秀燕：选总统国民党目前会赢 但小心民进党输不起

国民两党总统初选党内过招，台中市长卢秀燕今接受专访时表示，这场大选国民党目前看起来会赢，但接下来几个月不知道，国民党不要忽略民进党输不起的状况，这场选战会史无前例的激烈，加上台北市长柯文哲的变量，要步步为营。

据联合新闻网报道，民进党总统初选“蔡赖之争”协调陷入僵局，国民党主席吴敦义明起与党内众多“太阳”见面，蓝绿初选都暗潮汹涌。卢秀燕对此表示，国民党这场大选，目前看起来会赢，但接下来几个月不知道；各党候选人还没产生，民进党、国民党是谁来选都还不知道，柯文哲也还没宣布选不选，选举结果要看实际的候选人出炉后才能判断。

不过卢秀燕提醒，不要忽略民进党输不起的情况，当民进党输不起，选战会极为激烈，加上美中因素等外力的变量，这场选举会史无前例的激烈。她强调，民进党有输不起的压力，加上柯文哲“三脚督”，选战不仅激烈，短时间也难以判断。

卢秀燕说，支持者希望团结胜选，不要因为初选造成纷争，影响后来的胜选，不要搞到兵戎相见，把初选冲击降到最低，搭配投入竞选团队、搭配组阁等，合作有很多模式，像她去年选市长，初选后邀对手担任竞选操盘手等，任何可能团结胜选的方向都是要努力的。