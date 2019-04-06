成都一村支书辱骂上访人员被处分

据中央纪委国家监委网站消息，近日，成都市纪委通报，一名村支书对待上访人员态度恶劣生硬，并用极其恶劣的语言辱骂对方，该名村支书受到党内警告处分。

据《新京报》报道，成都市纪委共通报五起基层干部形式主义官僚主义问题。其中包括：

新都区石板滩镇农发办原主任周洋金履职不力问题

2011年至2014年，周洋金在审核5家合作社申报的土地流转、蔬菜基地建设等农业补贴项目时，未按规定对申报土地流转面积进行实地测量，仅采用目测方式予以认定，导致国家惠农补贴被骗取137.68万元。2018年3月9日、2019年1月3日，周洋金分别受到开除党籍、开除公职处分。涉嫌犯罪问题已由司法机关依法处置。造成的137.68万元经济损失已全部追回。

邛崃市桑园镇向阳村村委会主任李飞漠视群众利益问题

2018年2月初，群众胡某联系向阳村，希望从红旗水库放水灌溉其柑橘果园。因工作中的矛盾，李飞置胡某的诉求于不顾，不愿单独为胡某开展沟渠清淤及放水工作，迟迟未安排人员开展相关工作。直到2018年2月底，在村支部书记的协调下，李飞才帮助协调到灌溉用水。李飞对群众生产中应解决的问题未及时解决，漠视群众诉求、刁难群众，造成了不良影响。2018年6月，李飞受到党内警告处分。

崇州市白头镇高笕村村委便民服务员冯仲全履职不到位问题

2017年，高笕村村民委员会举行换届选举，按照选举办法要求，候选人必须在3年内未受任何刑事处罚、且未出现过任何违法乱纪行为。时任选举委员会成员冯仲全具体负责候选人资格的审查登记工作，但其对工作重视不够，履职不到位，没有认真审核候选人资格，未发现李某因违反计划生育政策被处罚款的情况，导致不符合候选人条件的李某被确定为候选人并当选村委会委员，造成了不良影响。2019年2月，冯仲全受到党内警告处分。李某被责令辞职。

金堂县赵家镇天星洞村党总支书记王长兴对待群众态度恶劣问题

2018年4月3日，王长兴从金堂县信访局将上访人员柯某接回家后，在为其办理住房问题过程中，态度十分生硬，并用极其恶劣的语言辱骂柯某。王长兴作为天星洞村党总支书记，对待群众态度恶劣，工作方式简单粗暴，造成不良影响。2018年5月，王长兴受到党内警告处分。

郫都区环保局监察执法大队副大队长黎宗华工作作风漂浮问题

2018年3月23日，郫都区唐昌污水处理厂发现进水浓度超标后，以电话形式向区环保局执法大队报告。黎宗华作为区环保局监察执法大队副大队长、唐昌片区环保执法负责人，责任意识淡薄、工作严重不负责任，在接到报告后，未将重点区域、重点企业的污染问题情况及时上报，也未采取有效措施持续跟踪进水数据，污染源监督排查流于形式，工作失职失责，导致环保违法行为未得到及时发现和纠正，造成环境污染和不良影响。2018年10月，黎宗华受到政务记过处分。