传诱奸女作家的台教师来大陆教书 福州教育局回应

据观察者网报道，台湾女作家林奕含2017年自杀一事曾引起广泛关注。年仅26岁的她当时刚刚出版了新书，顶着“美女资优生”、“天才少女”等光环，因为无法脱离多年前被自己的补课老师陈星（本名陈国星）诱奸的梦魇，引发忧郁症，最终发生不幸。

近日，有网友发现，陈星疑似化名陈艺在福州一飞外语学校教授语文课程。

昨晚，一飞外语学校在微信微博同时发声明否认陈艺在学校任教，并表示网友截图中的陈艺老师，是此前学校按照程序邀请到的台湾培训界优秀青年教师参访团，陈艺当时与学校教师进行了交流，但并未在学校授课。

福州市教育局工作人员表示，已经注意到网友针对此事的一系列质疑，目前已经展开调查。

林奕含自杀前出版的书籍名称是《房思琪的初恋乐园》，书中描述了13岁女主角房思琪被补习班老师性侵最终发疯的故事。接受媒体访问时，她曾否认自己是书中主角，表示故事情节是由身边女生的真实经验改编。

林奕含自杀身亡后，其父母在声明中表示：“奕含这些日子以来的痛苦，纠缠着她的梦魇，也让她不能治愈的主因，是发生在8至9年前的诱奸，”并指出，还有三名女学生遭同一位老师“伤害”，但为了保护三名女学生，不愿透露她们的名字。

此事引发网友集体关注后，陈星所任职的学校将其广告牌摘除，台湾媒体更是直接称呼其为“狼师”、“李国华”（林奕含书中诱奸女学生的男老师），然而，陈星却在接受调查时否认了性侵一事，他只承认在“不是师生关系”之下，与林奕含发生婚外情，交往过2个月，而他太太知道后选择原谅。

据台湾媒体报道，舆论沸腾下，多位民众对陈星提告，然而，台南地检署经过113天的侦办，在2017年8月宣布因罪证不足，全案不起诉。随后有消息称，陈星已赴大陆。

昨天有网友在微博发帖称，陈星疑似化名陈艺在福州一飞外语学校授课，且开设了“陈艺国文课堂”；该帖子随即引发网友热议，不少网友表示非常愤怒。

不过，昨晚，一飞外语学校在声明中否认了网友“陈星在福州授课”的说法，并表示陈艺是此前学校按照程序邀请到的台湾培训界优秀青年教师参访团，陈艺当时与学校教师进行了交流，但并未在学校授课。

今早，记者多次拨打该校联系电话，对方均未接听。福州市教育局工作人员对观察者网表示，已经注意到网友针对此事的一系列质疑，目前已经展开调查。

企查查信息显示，福州一飞外语学校是一所民办企业，主营外语培训、文化辅导、自考助学等业务。