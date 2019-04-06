中纪委机关报披露：十九大以来 广东共有487人投案

据澎湃新闻网报道，今天出版的《中国纪检监察报》刊文透露：“党的十九大以来，在高压震慑和政策感召下，广东省共有487人投案。其中，2018年有408人，超过前5年总和，呈现出主动投案人数明显增加的态势。”

文章介绍：据广东省纪委监委发布的数据，该省各级纪检监察机关去年共立案2万6800件、处分2万1300人，追回外逃人员237人，保持惩治腐败的高压态势，形成对违纪违法人员的强大震慑。与此同时，该省各级纪检监察机关通过召开警示教育会、开展专题教育、通报典型案例等形式，释放了坚持“惩前毖后、治病救人”方针的信号。在高压震慑和政策感召之下，许多心存幻想的违纪违法人员逐渐认清形势，回到主动向组织交代问题的正道上来。

2018年11月，广东省纪委监委召开全省纪检监察系统警示教育大会，省委常委、省纪委书记、省监委主任施克辉在会上发出“九个有没有”之问。两天后，雷州市乌石镇纪委书记庄某某主动向雷州市纪委监委交代其收受好处费的问题。随后，湛江市坡头区纪委常委张某某也主动向湛江市纪委监委交代了其违纪问题。

不仅如此，一些出逃人员也主动回国投案。

文章写道：2018年，外逃加拿大的中山市国土局原局长何权昌、珠海市邮政局原副局长黄少跃等人主动回国投案。今年3月1日，外逃17年的“红通人员”、佛山市南海区原房地产交易所所长黎健雄同样迫于强大震慑，主动回国投案。

文章透露，深化国家监察体制改革，将所有行使公权力的公职人员纳入监察范围，做到全覆盖、无死角，让过去曾自认为“没人管”的人放弃了幻想。据统计，自2018年2月1日广东省监委挂牌成立、省市县三级监委组建以来，该省平均每月主动投案人数达34人。

根此前报道，从2018年开始，各级纪检监察机关通过宣传监察法、召开警示教育会、发布敦促自首公告、通报典型案例等形式，督促包括六类监察对象在内的违纪违法党员干部抓住机会，主动说明问题，中国各地开始出现问题官员投案自首的风潮。

2018年7月，已退休半年的河北省政协原副主席艾文礼投案自首，接受中央纪委国家监委的纪律审查和监察调查，接下来数天之内，又有河北省邯郸市原市委常委、统战部部长王社群和河南省焦作市原副市长魏超杰等官员主动投案。

根据湖北省纪委监委发布的数据显示，去年一年间，湖北省就有106名违纪违法党员干部主动到各级纪检监察机关投案自首，而往年该省向纪检监察机关主动投案自首的人数平均仅为个位数。

浙江省也有类似的情况：2018年9月，在不到一个月的时间里，宁波市象山县公路管理段有9人相继到县纪委监委主动投案，创下了一个案子主动投案的人数之最；2019年2月16日，退休14年的绍兴市政协原副主席陈建设涉嫌严重违纪违法，主动投案自首。

《中国纪检监察报》今年3月23日刊文介绍，据统计，党的十九大以来，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州共有53名党员干部主动投案、102名党员干部主动交代违纪违法问题。特别是自治区纪委监委出台《鼓励主动交代问题和投案自首暂行办法》后，政策感召作用进一步增强，那些有问题的干部意识到只有摒弃侥幸心理、配合组织调查，才是唯一出路。

另外，中央纪委国家监委网站今年3月盘点了深化国家监察体制改革以来带火了的13个高频词，“主动投案”位列其中。中央纪委国家监委网站介绍称，“十九大以来5000余名党员干部主动投案！这得归功于反腐败高压态势的持续加压，以及监察法的强大震慑。”