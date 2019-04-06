青岛回应5A景区六万座非法墓地：预计明年完成迁移

青岛崂山风景名胜区是中国国家5A级旅游景区。但近期有媒体报道称在景区内散乱分布6万多座坟墓，引发社会舆论关注。

据中国之声《新闻纵横》此前报道，近日，多位青岛市崂山区的居民反映称，在崂山风景区内，散乱分布着大量违规建造的坟墓，部分村子内甚至还存在非法买卖墓地的情况。而与崂山的优美风景相对比的，却是散乱分布于山区、林地的600多处、6万多座坟墓。

中国殡葬管理条例明确规定，任何单位和个人未经批准，不得擅自兴建殡葬设施。禁止在耕地、林地、城市公园、风景名胜区和文物保护区等地建造坟墓。此外，未经审批砍伐林木，毁林挖山，违反了森林法、环境保护法等相关规定。

而青岛崂山区政府网发布的官方信息表示，自2018年3月17日起，《崂山区文明殡葬工作管理规定》正式开始实施，该《管理规定》明确禁止在林地、耕地、风景区范围内建造坟墓。对在风景区一级保护区内修坟立碑的，由风景区管理机构责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，处1000元以上1万元（人民币，下同）以下的罚款。

根据当地媒体当时的报道，崂山区民政局局长王绍美在2018年3月表示，目前全崂山区共有600多处、6万多座坟墓散乱分布于山区、林地。部分居民受传统观念影响，仍然习惯于办理丧事时讲排场、比阔气，仍然习惯于在坟墓周边及道路两侧、居民楼院等地抛撒、焚烧祭祀用品。此外，近年来，因祭祀烧纸引发的森林火灾时有发生。

中国之声《新闻纵横》在报道中问到：一年多过去了，为何景区内仍然有如此多私自违规建造的坟墓呢？非法买卖墓地又为何屡禁不绝？工作中究竟存在哪些难点？

据澎湃新闻报道，4月5日，青岛市当地媒体青报网发布消息《崂山：预计2020年底完成全区散乱坟墓治理迁移工作》称，去年9月，崂山区在全省率先启动殡葬改革，推行节地生态安葬方式，全区户籍居民去世后除符合夫妻合葬条件的，一律进入户籍所在街道的公益性怀念堂免费安放。截至目前，全区怀念堂已安放563位逝者骨灰，未发现一例违规入土安葬行为。

消息援引崂山区民政局相关负责人的说法称，该区正在按照推广无火文明祭祀、推行骨灰安放怀念堂、散乱坟墓治理三个环节稳步推进殡葬改革，“去年3月开始，崂山区全面实现禁止制造、销售、抛撒、焚烧各类丧葬祭奠物品，发放了30多万份宣传殡葬改革惠民利民政策的张贴画、明白纸、一封信，把改革要求逐户通知到位，每逢重要祭祀节日，街道、社区都会准备充足的鲜花、手灯、电子蜡烛等供居民免费使用，经过近一年的推广，居民自觉践行鲜花祭祀、社区公祭等绿色文明祭祀方式，全区未发生一起因祭祀烧纸引发的火情。”

“崂山区现有的散乱坟墓达到6.5万座，全部散布于山林地带，我们已对散乱坟墓进行了定位，要求各街道封闭管理现有墓地，确保零增量的基础上，参照GPS定位数据制定治理迁移计划，列出时间表、任务书、路线图。”上述负责人表示，该区争取到2020年底分期分批完成全区散乱坟墓治理迁移任务，“为实现‘逝有所安’，我们充分尊重社区和群众意愿，不搞一刀切，灵活采取迁移至怀念堂或树葬改造的方式完成治理。目前，已有一个社区整体完成迁移，一个社区完成树葬改造，3个社区的散乱坟墓治理工作将在清明节前完成。”