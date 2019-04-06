台湾清明节买不到猪肉 原来与蒋介石有关

清明祭祖扫墓是华人传统的习俗，家家户户多准备荤素供品，向先人虔诚祭拜。不过，这一天台湾传统市场休息，买不到当天宰杀的温体猪只。台湾清明节没有杀猪的传统，此看似约定成俗，民俗专家指出，其实是为了纪念前总统蒋介石过世而禁止屠宰。

据中时电子报消息，清明节这一天，台湾民俗专家郭喜斌难得到市场采买祭祖供品，却发现所有肉贩都没营业，他到处问人，却没人知道原因。郭喜斌最后从肉摊老板口中得到的答案，让他十分震惊，“老蒋死了后，清明就禁屠到现在。”BBC中文网向台湾猪农康富户查询，也得到相同的回答，“蒋介石死后，清明节就不杀猪了。”

郭喜斌后来到图书馆查询，果然找到当年禁屠的证据。蒋介石去世后连续三年，报纸上都有台湾省肉类公会和台北市肉类同业公会共同发出公告表示，“禁屠三日缅怀蒋公德泽”。郭喜斌表示，虽然当年禁止屠宰的命令，是由民间单位公告，不是政治命令，但当时处于威权时代，所以该命令明显是“政治操作”。

一名中学历史老师庄珮柔说，过去像是皇帝的家人逝世，皇帝也会发出“禁屠令”，这都很常见。她指出：“民俗反映政治结构，因此禁令也与政治权威有关，统治者会透过这种命令来彰显权威。”

虽然清明节不杀生，还能追溯到寒食节（通常在清明节前一或二日）。史籍记载，该节日是春秋时期晋文公感念忠臣，而下令禁火寒食，也就是禁烟火，只吃冷食。不过，郭喜斌和庄珮柔都认为，寒食节对台湾文化影响不大，清明节禁屠应该还是与蒋介石有关。