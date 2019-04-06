假iPhone换逾千部真iPhone 两中国留学生涉骗苹果90万美元被捕

美国俄勒冈州两名中国学生日前涉嫌以假苹果手机（iPhone）欺诈苹果公司逾90万元（美元，下同，约122万新元），两人被控电汇欺诈罪和贩运假冒商品罪等罪。美国联邦政府起诉文件指出，他们透过一个中国组织取得大批伪造iPhone，再向苹果职员报称无法开启电话，以在苹果的保养政策下取得真iPhone，并运回中国牟利。

据《明报》消息，文件显示，蒋全（音译，Jiang Quan）和周阳阳（音译，Zhou Yangyang）在2017年底，借此方法取得数千次保养赔偿；根据苹果公司纪录，蒋全和周阳阳名下分別有超过3000次和200次的索偿。他们会报称其iPhone无法开启，由于苹果职员难即时检查，故大多给另一部iPhone予事主。蒋全提供的大部分手机皆非正货，苹果曾给他1493部真iPhone，估计损失约89万6000美元。

文件透露蒋全曾供称，他定期会从中国的一个组织收到20至30部假iPhone，更附有相关换机指引，事成后他将真iPhone运回中国，组织会支付部分盈利予蒋全在中国的母亲。直至去年，联邦人员搜查蒋全家，发现多部伪造手机、船运和保养索偿纪录，其间发现周阳阳的地址。

蒋全和周阳阳否认参与欺诈，并声称不知道电话是伪造品。

