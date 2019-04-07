中科院：人类首张黑洞照片在最后“冲洗”中

人类首张黑洞照片即将在全球六地同步发布的消息连日来备受关注。来自共同参与这一重大成果的中国科学院的最新消息说，首张黑洞照片目前还在最后“冲洗”中，其问世已进入倒计时。

据人民网报道，4月10日21点整，全球六地(比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、中国上海和台北、日本东京、美国华盛顿)将以英语、西班牙语、汉语和日语四种语言，通过协调召开全球新闻发布会，事件视界望远镜(EHT)将宣布一项与超大质量黑洞照片有关的重大成果。在上海，EHT项目和中国科学院将共同发布这一重大成果。

在这次拍照前，天文学家们是通过各种间接的证据来表明黑洞的存在，主要有三类代表性证据：一是恒星、气体的运动透露了黑洞的踪迹。黑洞有强引力，对周围的恒星、气体会产生影响，科学家可以通过观测这种影响来确认黑洞的存在；二是根据黑洞吸积物质(相当于“吃东西”)发出的光来判断黑洞的存在；三是通过看到黑洞成长的过程“看”见黑洞。此外，还有很多类似的证据，无不说明黑洞真实存在。

人类首次拍到黑洞照片的EHT则是通过“甚长基线干涉技术”(VLBI) 和全球多个射电天文台的协作，构建一个口径等同于地球直径的“虚拟”望远镜——事件视界望远镜。EHT项目是由全球200多位科研人员共同达成的重大国际合作计划，EHT的建设和此次拍摄的首张黑洞照片是全球天文学家合作共赢的一项成果。科学家们相信，这只是一个开始，未来EHT还会带来更多前所未有的科学发现。