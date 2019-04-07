陕西韩城发生森林火灾：目前火情基本控制 暂无人员伤亡

中国央视新闻客户端7日消息，5日下午13时40分，陕西韩城市桑树坪镇雷寺庄林场发生火灾。当地立即启动森林防火应急三级响应，开展扑救工作。目前火势基本被控制，暂无人员伤亡。

据了解，火灾发生区域位于桑树坪镇雷镇村南沟，目测火线500米左右，火线范围面积约900亩，起火点为天然油松纯林，后发展为树冠火，周围村庄在安全距离内。

火灾发生后，当地第一时间组织各方力量共500余人进行灭火。 4月6日上午6时，韩城当地组织800余名专兼职扑救人员，投入3架灭火直升机、一万枚灭火弹以及推土机、风力灭火器等工具开展灭火工作。截至4月6日晚19时，东、西、南三条火线范围没有扩大，参与扑火人员全部安全。东线、南线开挖约7公里隔离带，有效遏制了火情蔓延，值班人员在一线密切关注火情态势。

4月6日当晚，陕西省应急管理厅相关负责人组织召开指挥部会议，对扑火工作进行安排部署：增加通勤车辆和消防车辆；加强空中直升机与地面扑救人员协调配合；协调甘肃森林消防队员300余人、渭南武警支队100余人，韩城参加扑救人员共计1200余人。

目前，甘肃森林消防救援队伍已驻扎现场，灭火直升机落实到位。 4月7日早上5点开始，将按照东、西、南和空中直升机救援四线继续开展扑火作业。