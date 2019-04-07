中美贸易谈判：未谈妥取消加征关税问题

中美在华盛顿举行的第九轮谈判虽然延长一天，但仍有一些重要问题悬而未决，其中包括中方强烈要求在达成协议后立即取消加征的关税。但美国似乎要留一手，以应对倘若中方不遵守协议。

何时取消加征的关税在4月5日结束的三天谈判中并未谈妥。美中谈判今后的焦点包括如何处理已经启动的加征关税。

据日本共同社发自华盛顿的报道说：对于中方强烈要求谈妥后立即撤销加征的关税，美国政府主张维持一部分，倘若中国违反协议，再次启动加征，阻止中国的反制措施。

一系列会议中，美方由贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦出席，中方由国务院副总理刘鹤等参加。美中双方力图制定协议文件，纠正中国强行要求技术转移及贸易不平衡等讨论取得了进展，而另一方面，在知识产权保护的强化措施和遵守协议内容的机制方面仍存在分歧。

美国行政当局4月6日通过美国驻华使领馆发布的声明表示，4月5日在华盛顿结束的第九轮谈判还有一些悬而未决的问题，有待继续谈判。

而新华社同日发出的声明则强调，第九轮谈判“顺利结束”，双方讨论了多项协议文本，取得新的进展，并决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

美中谈判还剩十分之一问题有待解决，而这部分问题应该是谈判的最难点。美国国家经济委员会主任库德洛4月5日向美国电视媒体表示，“重要的不是谈判期限，而是使之成为对美国来说很棒的协议内容。”

美国总统特朗普4月4日在白宫会见了中国副总理刘鹤。据特朗普估计谈判在未来四个星期应该可见分晓。