中欧峰会前夕 共同声明恐难产

中欧峰会前三天，双方无法就峰会的共同声明达成共识。据法新社4月5日引述布鲁塞尔多个消息报道，欧盟认为中方在公平对待在华的欧洲企业和市场准入方面，对欧洲的承诺不足，希望北京做出实质性的改变。

欧盟理事会主席图斯克建议欧盟成员国在中方没有回应欧方主要关切和要求之前，不要接受目前这个“中欧峰会声明”的草案文本。

法新社引述一个消息说，中国拒绝保证在中国的欧企享有市场准入和同等竞争条件。此外，中国也没有对包含工业补贴问题的世贸组织改革做出承诺，这也是双方的分歧点。

一名欧洲高级官员表示，如果中方拒绝对其谈判立场做出实质性修改，不以显著方式做出承诺，那么，双方就没有足够的共识来发布共同声明。

中国总理李克强来临周二（9日）将在布鲁塞尔与欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克举行中欧峰会。

欧盟寻求重新平衡欧中关系，特别是在经贸方面。容克最近在斯特拉斯堡的欧洲议会表示，欧洲是开放的，但我们不会让欧洲看上去像是一个赠品。

中国的一带一路已在欧盟的希腊，葡萄牙，波兰，意大利等国打开缺口。为应对北京“各个击破”的战略，法国总统马克龙，德国总理默克尔，欧盟委员会主席容克，在中国国家主席习近平3月底到访法国时，共同与他会谈，以示欧洲团结同步之意。

中国总理李克强2017年6月访欧进行中欧峰会时，双方的联合公报和关于气候变化的共同声明也因欧盟不准备承认中国的市场经济地位而难产。