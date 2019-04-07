李登辉秘录 94年张荣发牵线两岸领导人会谈遭他否决

日媒产经新闻今天（7日）刊出的“李登辉秘录”连载以“台湾海峡领导会谈提案遭踢开”为标题，谈起1994年长荣董事长张荣发有意促成两岸领导人会谈，遭到前总统李登辉否决的经过。

内文提到，在李登辉指示下，1994年初起透过新加坡居中牵线，两岸合资成立运输公司的计划私下悄悄展开。当时的新加坡总理吴作栋在1994年10月带着具体的计划访问中国大陆，在北京与时任中国国家主席江泽民会谈。然而，计划遭到江泽民否决。江没有说明为何反对，但是根据新加坡故总理李光耀在2000年出版的回忆录，江泽民拒绝出于两个原因。

其一，是1994年5月周刊朝日刊载的一篇报导，李登辉在台北与日本作家司马辽太郎对谈时提到身为台湾人的悲哀，谈起了旧约圣经出埃及记摩西带领子民出埃及的故事。李光耀认为李登辉将自己喻为摩西。对于一贯主张台湾是中国不可分割领土一部分的中国大陆而言，已将李登辉视为“非公开独立派”，将率台湾人脱离中国大陆。这段对谈被擅自译为中文转载后，在中国大陆引起了反弹。

其二，1994年10月广岛亚运会相关的骚动。亚州奥林匹克理事会(OCA)以参加国、区域的一员为由，发函邀请李登辉参加开幕式，但因为中国大陆的强烈反对并酝酿抵制，9月的时候OCA改口以不邀请政治人物为由，将李登辉排除在邀请名单之列。李光耀在回忆录中提到，对中国大陆而言，李登辉没有信义。

李登辉思考的是前往与台湾没有外交关系的日本访问的机会，但，江泽民将台湾在国际舞台活耀的机会给抹煞。

在李光耀看来，1994年发生的两件与曾统治台湾的日本之间的事情，大大加强了江泽民对李登辉的不信赖感。

但另一方面，也差不多同时，出现江泽民一方向李登辉传递讯息的迹象。

1994年上半年，一名重量级人物造访了前国策顾问曾永贤在台北的住家，他是一手打造台湾运输业当代龙头的长荣集团董事长张荣发。他提出了透过航行在台湾海峡上的船为舞台，举行两岸领导人会谈的构想。

张荣发透过私人人脉向上海帮领导人的江提案，也获得江私下允诺。对江泽民而言，有意以“祖国的和平统一”进逼李登辉，逼迫李登辉承认中国大陆为祖国。

李登辉在听取曾永贤报告与江泽民会谈构想后，毫不考虑立刻拒绝。李登辉的理由是，那是“生意人的想法，张荣发有着与中国大陆生意往来的理由”。李登辉对张荣发的反感非常强烈。

结果，不论是两岸领导人会谈还是合资公司的想法最终都未能实现。江泽民在1995年1月30日，以中共总书记的立场，发表了坚守一中原则的对台八项主张，并提出李登辉访中的邀请。台湾方面回应，当中国大陆宣布放弃对台动武，才有总统首次访问中国大陆的可能。双方意见不一。