为什么工作后容易长胖？谜底揭晓

英国布里斯托大学心理学专家 Rose E. Oldham-Cooper 等人的一项研究显示：吃饭的时候分心，可能会让人增加进食量，从而导致肥胖。

微信公众号丁香园引述研究指出，吃饭时分心，容易越吃越多。

研究人员通过各种形式招募了 44 名研究对象，男女各一半。研究对象总共分成两组：吃饭分心组、吃饭不分心组。

研究对象用100分钟吃了一顿午饭。其中，实验组的人边吃午餐边玩掌上纸牌游戏，而对照组则正常吃饭。

吃完后，评价实验组与对照组的饥饿感、饱腹感，饼干摄入量和速率，对午餐内容顺序的记忆力，对文字资料的记忆力等。

为了评价受试者的记忆力，这些食物按照表中的顺序，每隔 90 秒分发给每个受试者。

除了食物，研究者还给每个人提供了 250ml 的水，两组在吃饭时，都有贴心的工作人员陪他们聊聊天，免得受试者感到别扭。

研究者得出的主要结果为午餐分心组的人，饱腹感觉较对照组迟钝；餐后30分钟，饼干的摄入量较对照组多；对午餐食品顺序和内容的记忆更差。

前期的几项研究，也得出了与本研究类似的结果：

一边吃饭一边看电视、看电脑、听音乐等，都会增加人的进食量。而在饭后 10 分钟，他们同样表现出了饥饿感，并没有觉得吃饱。

也有研究将结果倒推：美国一项研究分析了女性的用餐情况，发现，肥胖女性每餐的用餐时间中，有一半儿都是在盯着电视，边看边吃。

而对于这一现象的原因，这几项研究也得出了相同的分析：一边吃东西一边看屏幕的人，进食的量和效率明显较高。

研究人员对此现象提出三方面的原因：久坐不动使能量消耗渐缓；一般人在吃饭时，胃肠道面对食物的刺激，会使大脑产生饱腹感，而看电视时就分散了注意力，让人意识不到自己吃饱了；被分散注意力后，不记得之前到底吃了多少，总觉得自己还能吃。后两者对进食的影响较大。