东铁计划重启 规模较小节省逾100亿

（早报讯）马国将会重启东海岸铁路计划。

据《星洲日》报道，马国和中国就东铁计划的谈判取得突破，马中两国将在首相马哈迪在4月杪访华前签署新协议，标志东铁计划正式复工。

该报引述不具名消息说，负责与中方谈判的国家元老精英委员会主席敦达因，将在近日飞往北京，代表马国签署这份新协议。

消息说，重启的东铁计划是一个规模较小、成本较低和重新调整路线的项目。重启的东铁计划的成本，将比原造价660亿令吉（约220亿新元）节省超过100亿令吉（逾33亿新元），并可能有“意外的惊喜”。这是双赢方案，因为新协议概括新的商业元素，为当地企业和人民带来更大效益。

马哈廸将在4月24至28日，应中国国家主席习近平之邀访华出席“一带一路高峰会”。据悉，马哈廸将在这项峰会上发表演说时，强调马国支持“一带一路”的立场。

改路线绕过交冬 添加森州

除了降低造价，重启的东铁计划路线也会进行调整。调整路线主要的考量是环境因素，新路线将会绕过被列为联合国遗产区的石英范围。因此，新的路线将会绕过交冬，并加入原本不在路线图的森州。

贷款利息也会相应减低，因为在造价降低和贷款数额减少后，利息也会降低。按照国阵签署的协议，偿还利息的数额就高达110亿令吉（约36亿新元）。