服役超过半世纪 台陆军淘汰M113A1装甲运输车

台湾陆军司令部日前向立法院表示，已经正式汰除自1964年从美国接受的M113A1型装甲人员运输车。至此，该款运输车已在台军服役超过50年。

据《联合报》报道，M113A1型装甲人员运输车是美国通用动力公司（GE）在1956年研发的全铝合金装甲、可浮游、可空运及多用途的人员运输车，1964年美军将原用的75M8V型水冷式汽油引擎更换为6V53型水冷式柴油引擎以增加巡行里程，命名为M113A1，巡行里程达483公里，装备广为世界各国采用，曾参加越战、以阿中东战争等战役，衍生车型多。

台湾陆军中的M113A1装甲运输车（互联网）

台湾是在1964年陆续自美接收M113A1，配发机械化师及装甲旅装步营使用，可搭载10名至12名官兵，武装有一挺50机枪。中华民国战车发展研究中心也以此型装甲运兵车为蓝本，研制出CM-21 装甲车。也曾以美造Ｍ113装甲运兵车为载台，装备以色列的RAMIT发射架，配合反装甲拖式飞弹，成为拖式飞弹车。近年云豹轮型装甲车换装后，第一批接收的Ｍ113A1逐次汰除。

而大陆则从1958年开始自行研发装甲运输车，首款63式装甲运输车于1964年服役，而此后逐渐开始朝自主多元化发展，目前装备的包括ZSL-92装甲输送车。

解放军陆军中的92式装甲运兵车（互联网）