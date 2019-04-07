台媒：美方4月底前或宣布向台出售主战坦克

虽然有舆论指美台军售因中美贸易谈判而搁置，但台当局依然对军售保持乐观，有资深官员向台媒透露美方或在月底前宣布向台湾出售M1A2X主战坦克。

据《自由时报》、中时电子报等台媒报道，台湾政府资深官员透露，台湾向美采购108辆M1A2X主战坦克的项目走向舒畅，对最终交易成功感到乐观。

报道指出，台军方对此也已做好准备，根据台湾国防部最新送交立法院的预算解冻说明报告指出，陆军代号为“锐捷专案”的新式坦克采购计划，预划于2020年到2028年洽美军以军购方式购置坦克，并以已经对弹药及运输等规划好后续配套措施。

资深政府官员表示，台湾最早是在美国小布什总统执政时期，就已向美方提出M1A2主战坦克的采购案，当时提出的需求数量为200辆，规划换装四个战车营的主战兵力，但这项计划并未成功，到了奥巴马执政时，台军重新提出M1A2主战坦克采购案，但此时需求数改为120辆，不过，军方内部自己也有不同意见，此案最后还是告吹，军方改以要求中科院评估进行现役M60A3主战坦克性能提升案来替代，不过因为价格比采购M1A2还贵，最终也未能进行。

官员说，台湾向美采购的108辆新型主战坦克，为M1A2系列中的M1A2X型，为M1A2sepV3战车小改款后的后销型，若能顺利获得M1A2X型主战坦克，未来将部署在北部地区的两个装甲旅，强化北部及大台北地区的反登陆战力。

有台湾网民批评若真的需要动用M1A2X坦克，证明对手已经登陆台湾岛，届时坦克只会成为反坦克步兵的标靶，已经没有用途。

目前解放军最新的主战坦克为99式，截至2016年总共装备近700辆。99式主战坦克在2009年国庆60周年阅兵式和2015年抗战胜利70周年阅兵式上均为装甲方阵第一方队，体现了在解放军中的重要地位。