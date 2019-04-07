北京CBD写字楼租金价格战：企业撤租 空置率上蹿

自2018年下半年以来，北京写字楼市场表现低迷，成交面积连续下滑。不少业主打出降价牌，试图吸引客户，但仍未挽救持续上涨的空置率。数据显示，2018年，北京市甲级写字楼存量持续攀升，截止到年底，总存量已达1058万平方米。2018年第四季度，全市空置率环比上涨0.2个百分点达到8.1%。

据《华夏时报》报道，北京CBD万达广场位于长安街北侧，业态包括5A智能写字楼、五星级酒店以及特色商业街等。但万达广场的写字楼自2018年下半年开始就出现了较多的空置。

有房地产中介表示，除去像国贸三期那样的超甲级写字楼之外，其余的写字楼空置都比较多。

戴德梁行发布的2018年北京写字楼市场报告显示，2018年下半年写字楼市场净吸纳量仅为68.592平方米，较2017年同期下降53.9%。此外，五大核心商圈（北京CBD、金融街、燕莎、东二环、中关村）2018年的净吸纳量也仅为18212平方米。与此同时，写字楼的空置率也在持续上升。2018年第四季度，全市空置率环比上涨0.2个百分点达到8.1%。核心商圈虽然没有新增供应，但受部分企业撤离和缩小承租面积的影响，空置率较第三季度微升，为3.8%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，从北京市场来看，一些金融创新公司容易受到产业调整的影响，对租赁市场的依赖程度下降，使得写字楼出现空置。很多投资者也认为写字楼的租金收益率不如住宅项目，很少对写字楼进行投资，这也是导致空置的一个原因。

回望2018年6月，P2P行业爆雷加速，据媒体报道，两个月内有200多家公司在市场上消失。到了2018年冬天，和寒潮一同席卷北京的是互联网公司大规模的裁员。刚刚在市场上崭露头角的共享经济也未能平稳过渡到2019年。摩拜创始人辞职，ofo无力退还租客押金。

前几年风头正劲的联合办公也逐渐退去热度。前不久，诸多媒体报道了成立于2015年4月的联合办公企业优客工场被列为执行人的消息。据了解，优客工场的股东已从50名变为46名，其中阳光壹佰置业集团有限公司董事长易小迪撤资退出。而此前，据天眼查显示，优客工场在不到4年的时间里获得了18轮的融资，金额高达几十亿元。2018年3月，位于北京望京南的优客工场被曝出了拖欠业主房租、入驻商户被断电的消息，更是加深了业内对优客工场利润下滑的猜测。

2018年第四季度，北京写字楼市场成交租金也开始出现松动，均价下跌为400.1元/平方米/月，有效净租金环比下降0.7%。租赁成交放缓加上年关将至，部分业主为减少写字楼的空置试图通过降低租金的方式来争取到更多的客户。

中介透露，北京CBD特别是国贸附近的写字楼租赁其实算是比较平稳。但是2018年许多小型的金融公司倒闭或者退租。到了年底后，成交周期更长。许多公司考虑到，就算年底签了合同，但是马上过春节，根本没有时间装修，也不选择签约，为了吸引客户，都在下调租金。

合硕机构首席分析师郭毅则认为，写字楼的价格以及空置率与经济大环境、区域的产业政策、北京非首都核心功能的外迁都有关系，是一个综合因素的结果。未来，随着北京商办500平条文规划的落实，写字楼的供应主要会以500平米以上的大户型商办产品为主，小户型的写字楼供应会下降，但大户型写字楼的租售价格可能会下滑。