马哈迪：纳吉签东铁让马方进退两难

（早报讯）马来西亚首相马哈迪承认马方在东海岸铁路合约谈判中处于下风，导致希盟政府无论取消或重新谈判合约都面对阻力。但他领导的政府与中方谈判时仍非常谨慎，以免让中方不安。

《星洲日报》周六独家报道指马来西亚与中国就“东海岸铁路”项目（东铁，ECRL）达致协议后，马哈迪在《新海峡时报》星期日刊出的专访中表示，东铁合约是纳吉政府签署的不平等合约，这份合约如今让希盟政府进退两难。

他表示：“他们签署东铁计划合约时，我们并未发现我们不能终止合约，否则就必须付出赔偿巨额。若不终止合约，我们就要耗费大量资金继续工程。”

马哈迪说，中国政府已经介入此事，因此马方处理此事时必须格外谨慎。“不能引起中国政府不满，也必须考虑马来西亚在华企业的出境。所以纳吉的过失很难有转捩点。”

财政部长林冠英周五表示，若东铁项目成本从原来的660亿令吉（约220亿新元）减少至350亿令吉（约117亿新元），政府可能考虑东铁绕道森美兰。这显示马中双方可能已经就此达致协议。

《星洲日报》周五引述可靠消息人士报道称，马方和中方达成重启东铁的协议，新计划规模较小、造价较低，并重新调整路线。