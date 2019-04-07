韩国瑜拜大甲妈祖 被埋没人海中

大甲妈祖今晚起驾出巡绕境，高雄市长韩国瑜今天（4月7日）下午在台中市长卢秀燕和镇澜宫董事长颜清标的陪同下前往位于台中的大甲镇澜宫还愿，一行人被淹没在汹涌人潮中，韩国瑜一度被人群挤压得失去平衡，踉跄而行。

据TVBS及联合新闻网等台媒报道，韩国瑜从镇澜宫侧门下车，庙埕300公尺走了20分钟，逾500名警力也招架不住韩流大股人潮威力。四面八方的韩粉大喊“总统好！”“选总统！”庙方负责安全的人员、警察不断大喊“不要进去了！里面挤满了！”

因韩国瑜延迟与国民党主席吴敦义会谈，随后吴与朱、王等四人会谈都破局。韩国瑜说，他们很有经验，会面延后不要尴尬，他会找时间和他们谈一谈，等他18日从美国回来再谈，“他们很有经验，一定会找到解决方法。”

韩国瑜参拜后，应庙方安排致词，他一开口民众就停不下来大喊“总统好！”，而他回应问好，现场一呼百诺。

韩国瑜说，妈祖起驾是全台的大事，镇澜宫长期默默付出，为大众努力付出，一起祈祷，台湾平平安安、发大财！近几年，台湾经济苦，他表示在妈祖是台湾守护神，在妈祖庇佑下“走向阳光走向美好的未来！”

大甲镇澜宫内的大甲妈每年农历三月间举行长达九天八夜的大甲妈出巡绕境，是全台信众的盛会，于2011年经台湾行政院文建会指定为“国家重要民俗活动”。