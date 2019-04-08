赖清德：2020民进党若输 台湾主权也不保

台湾行政院前院长赖清德昨天下午受邀出席台湾基督教长老教会台中中会举办的公益行动教会民主论坛。他在致词时提到，以色列之所以能在复杂的中东存活，最重要的就是他们“独立自主”，并表示若是民进党在2020总统大选输了，那么输掉的可不仅仅是绿营的政权而已。

据《自由时报》消息，昨天是“言论自由日”，赖清德也在面簿上追思“言论自由殉道者”郑南榕，文中便提到郑南榕当年提出的“百分百言论自由”论述中，核心价值就在于“台湾必须是一个独立自主的国家”。而赖清德昨天下午出席活动致词时表示，前年他出访以色列时，就曾请教以色列总理纳坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu），如何在关系复杂的中东世界“不被人吃掉”，纳坦尼雅胡的回答指出，其中最主要的原因就在于以色列“独立自主”，并称真正的和平并不是只靠少数人或是一张和平协议就能达成，而是需要全体人民长久的时间交流、合作，取得一定的信任以后，和平才有可能发生。

赖清德表示，去年既然“九合一”大选民进党大败，他愿意承担责任请辞行政院长，那现在在台湾处境危急的情况下，他也应该站出来。他更强调：“如果（民进党）总统选举输掉了，立委席次再大幅缩小，那我们失去的不只是政权，恐怕连我们的民主跟主权都会受到很大的冲击。”