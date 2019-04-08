曾捐南京大屠杀铁证 台法学家获大陆身分证遭撤台籍拟兴讼

向南京捐出反映南京大屠杀暴行的“马吉影片”与《拉贝日记》的台湾旅美法学专家邵子平，因获南京破格为他办理中国大陆身分证，遭台湾注销户籍。邵子平质疑台湾“违宪”，且有损其经济利益和政治权益，将于近期返台并对内政部移民署及相关官员提出行政诉讼。

据《明报》报道，致力于寻找南京大屠杀史证、现年82岁的邵子平原是民国外交官邵毓麟之子，12岁离开南京前往台湾。自1996年从联合国人力资源与法规部门退休后，在2003年定居北京。去年10月他寻获目前已知最长的记录南京大屠杀暴行的“马吉影片”、并协助促成《拉贝日记》公诸于世。

“马吉影片”是美国牧师约翰·马吉当年在南京红十字会人道主义救援时，用16毫米摄影机冒生命危险偷偷拍摄的；《拉贝日记》则是当年南京安全区发起人之一约翰·拉贝，亲身所见南京大屠杀所作，记录的时间跨度从1937年9月到1938年2月。

作为日军屠城铁证，邵子平促成上述史料送往南京大屠杀遇难同胞纪念馆保存。因感念邵子平义举，去年12月，南京市中央门派出所为邵子平特批当地户籍，户籍地址落于当年其离开南京时的居住地鼓楼区观音里马家街。

台湾内政移民署则在3月14日发出公函显示，“邵先生（邵子平）目前已取得大陆地区人民身分证，本署依‘废止台湾地区人民身分及户籍作业要点’第4点规定，通报贵所（台北市万华区户政事务所）废止邵先生在台湾地区之户籍。”

邵子平表示，大陆户籍申请确为其亲自填写，主要原因是常住大陆期间，因没有大陆身分证使之在银行、交通、住宿等诸多方面多有不便。他指台当局取消他的户籍有违台宪法。且十分严重地损害了其经济利益和践踏了他的政治权利。