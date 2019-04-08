发不当言论引争议 赵立新注销微博

据观察者网报道，演员赵立新近日在微博发表被认为是“美化侵略”的言论，一时引发巨大争议。随后，赵立新发博道歉。4月6日，赵立新更是注销了微博。

目前@演员赵立新的微博显示用户不存在，其工作室微博@向新力Studio也在深夜清空所有内容，包括致歉声明。

3月31日，@演员赵立新发了一条微博，提问“英法联军为什么要火烧圆明园？！”并在网友“得不到就毁灭”的评论下回复，“那紫禁城呢，是忘了还是没带打火石？”

接着 ，他又在4月2日突然在微博发问：“日本人占领北京八年，为什么没有抢走故宫里的文物并且烧掉故宫？这符合侵略者的本性吗？”网友评论说这是因为日本人“准备占领并统治，而不是掠夺”，结果赵立新却回复道，如果是掠夺，为什么“投降前”也没烧。他还认为故宫文物被转移的说法“不太信服”。

言论一出，立刻引发网友的声讨，批评其“美化侵略”，在给日本人“洗地”，而且不了解文物被迫南迁的惨痛历史。随后，@紫光阁、@共青团中央、@中国反邪教也隔空回应，称其“观点太天真”、“对本国以往历史，应该略有所知”。

这一事件迅速发酵，得到全国众多网友的关注。4月2日凌晨，赵立新发文致歉，称自己是工作中遇到相关剧本，一时感慨而发，并非是对于国家历史的质疑和不尊重，更是在文中申明自己的爱国之心对于侵略者的痛恨，对于保卫祖国的逝者的心痛和惋惜！

据统计，赵立新参演的待播剧包括有《光荣时代》《人民的财产》《南烟斋笔录》《爱我你敢吗》《绝密者》《风声》《风雨送春归》等。目前，尚不清楚这些剧集是否会被波及。