日媒：杨洁篪拟5月访日 协调日中首脑会谈

日本共同社报道，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪拟于下月访问日本，以安排中国国家主席习近平在6月到大阪出席二十国集团峰会（G20）期间访日，并与日本首相安倍晋三举行中日首脑会谈。



报道指，中方倾向实现习近平首次以国家主席身份访日。而中日双方都考虑在首脑会谈上，提出改善两国关系，但日方仍会传达对中国的海洋活动以及侵犯知识产权等问题的担忧。



杨洁篪访日之际，将与国家安全保障局长谷内正太郎会谈。两人去年9月在中国江苏会谈，就10月安倍访华进行了最终协调，并就下一次由杨洁篪访日达成一致。杨洁篪访日时或与安倍及外相河野太郎会谈。



报道又引述多名消息人士透露，日本外相河野太郎最快本月13日在北京与国务委员兼外长王毅会谈，敲定杨洁篪访日的日程。



而对上一次国家主席访日，是2010年11月胡锦涛出席国际会议而到日本访问；习近平亦曾在2009年以国家副主席身份访日。

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