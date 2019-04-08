开国少将熊兆仁昨晚逝世

据澎湃新闻报道，开国少将，原福州军区副参谋长熊兆仁将军亲友昨天（7日）表示、熊兆仁4月7日晚在福建福州逝世，享年108岁。

据福州新闻网此前报道介绍，熊兆仁出生于1912年，福建省永定县人，1929年参加中国工农红军，1931年加人中国共产主义青年团，1933年转入中国共产党。

土地革命战争时期，熊兆仁任福建独立第九团排长、闽西红军第四支队副大队长，坚持了南方三年游击战争。抗日战争时期，熊兆仁历任新四军第二支队四团连长、新四军军部特务营连政治指导员、江北指挥部特务营政治教导员、第二支队新三团参谋长、第六师十六旅四十七团政治委员、苏浙军区第三军分区副司令员。

解放战争时期，熊兆仁任苏浙皖边区司令部司令员，后出任皖南军区副司令员。中华人民共和国成立后，熊兆仁先后担任过皖北军区副司令员、军参谋长、福建军区副参谋长、福建生产建设兵团政治委员、福州军区副参谋长。

另据人民日报社《民生周刊》杂志官网介绍，熊兆仁将军生前是健在的开国将军中年纪最大的一位。今年2月，熊兆仁将军度过了自己108岁生日。据悉，1983年离休后，熊兆仁组织动员曾在福建及闽西战斗和工作过的13位老红军、老将军、老同志联名给中央领导同志写信，促成了棉花滩水电站、梅坎铁路等基础设施项目建设。

1997年，他再次组织动员一批老红军、老将军、老同志给中央领导同志写信，又促成了赣龙铁路等基础设施项目建设。热心的熊老，因此被老区百姓称为“扶贫将军”。

文章透露，上个世纪50年代，火遍大江南北的电影《渡江侦察记》讲述了渡江战役前夕，解放军某部连长领导的江南游击队掩护解放军渡江的故事。电影中那支英勇部队最高领导的原型就是开国将领熊兆仁。