陕西解决形式主义新措施：省内会议称呼领导不加“尊敬的”

陕西省出台解决形式主义突出问题为基层减负十条措施，其中包括，省内会议、活动对领导称呼时不加“尊敬的”、讲话不称“重要讲话”，一般工作会议发言时不鞠躬致意。

据《北京青年报》报道，措施第一条明确，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，不断提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在陕西不折不扣落地生根。

坚决防止长官意志和“拍脑袋”决策、盲目举债等行为，坚决纠正华而不实、急功近利、好大喜功等现象，坚决杜绝脱离实际、脱离群众的形象工程、面子工程。

在精简文件数量方面，措施提到，严格落实省委年度发文计划，除省委有明确要求外，不以省委文件形式单独印发贯彻有关文件的分工方案；除省委常委外，议事协调机构其他成员调整自行发文，不以省委文件形式印发文件；领导讲话已公开发表的，不再以文件形式印发。

省委办公厅、省政府办公厅要严格文件把关审核，确保2019年省委、省政府发给县级以下的文件比上年减少30%—50%。

严格落实会议审批报备制度，省级会议原则上只开到市级，省级部门单位召开的全省性工作会议每年不超过1次，省委办公厅、省政府办公厅要严把会议审批关口，确保2019年以省委、省政府名义开到县级以下的会议比上年减少30%—50%。

以省委、省政府名义召开的全省性会议和省级部门单位召开的全省性工作会议，参会人数最高不超过280人、会期不超过1天。

此外还提到，省委、省政府部署重要工作的文件不超过5000字，安排具体任务的文件不超过3500字。各市和省级部门单位向省委、省政府的综合报告在5000字以内，专项报告在3000字以内，情况复杂、确有必要详细报告的可通过附件反映有关内容。

提高会议质量和效率，除省党代会、省委全会、省“两会”等会议外，省委、省政府主要负责人出席全省性会议讲话一般不超过70分钟；专题会、座谈会等其他会议领导讲话一般不超过30分钟，已印发书面材料的，发言时不照本宣科、时间一般不超过8分钟。

省内会议、活动对领导同志称呼时不加“尊敬的”、讲话不称“重要讲话”，一般工作会议发言时不鞠躬致意。

省委常委每年调研不少于60天，提倡蹲点式、解剖麻雀式调研和不打招呼、不要陪同的随机调研。省级领导下基层调研，用餐、住宿等严格按规定执行，各调研点要保持原貌，坚决杜绝“群众演、领导看”，坚决杜绝为迎接调研制作展板、装饰布置等现象，不悬挂欢迎横幅或用电子屏显示欢迎标语，不使用无线话筒、耳麦和便携式音响。