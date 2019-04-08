【逃犯条例】传媒人忧新闻界受影响 港府：绝不影响香港新闻和言论自由

香港政府向立法会提交修订《逃犯条例》草案处理台湾杀人案及制度漏洞，香港记者协会、独立评论人协会与浸大新闻系昨天（7日）合办论坛。政府发言人其后强调，修例建议主要针对犯了严重罪行的逃犯，绝不影响香港的新闻和言论自由。

据《星岛日报》报道，资深传媒人胡力汉表示，身处香港的传媒决策层会因派记者到大陆采访，而要面对与身处大陆采访的记者同样的高风险和压力，甚至同承受法律责任，失去香港作为“safe house（安全屋）”的作用，最终可引致新闻机构减少中国新闻的资源、或不派员前往当地采访，甚至令国际传媒的决策部门撤出香港。

政府发言人其后回应时强调，修例建议主要针对犯了严重罪行的逃犯，绝不影响香港的新闻和言论自由。发言人又指，新闻和言论自由等方面的行为，全都受到基本法和香港法律充分保障，并强调特区政府十分尊重记者的采访工作。

发言人又重申，修例目的是处理2018年初在台湾发生一宗涉及港人的杀人案，同时堵塞香港整体刑事事宜协作制度的漏洞，建议绝非为某一个别司法管辖区而设，而是为了让香港将来可以同一标准及互相尊重的原则，与未与香港签订长期移交协定的司法管辖区在有需要时，以个案形式去合作处理双方都认为需要处理的严重刑事案件。发言人又指，就个案式移交的请求，政府会作全面详细的审理和考虑，并有全权决定处理或不处理有关请求，并指所有个案移交的要求会受到行政机关及香港法庭的双重把关。