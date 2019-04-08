亚洲“非洲猪瘟会议”没台湾 台农委会：大陆特意动作

世界动物卫生组织（OIE）今天（8日）在北京召开非洲猪瘟专家会议，但未邀台湾出席，台湾防检局指出，3日以OIE常任代表防检局副局长杜文珍名义去函向OIE表达积极参与的意愿，但到目前都没收到邀请函。台湾农委会副主委黄金城说，这是中国大陆特意的动作。

据台湾ETtoday 新闻云报道，台湾防检局指出，这次会议是由OIE、联合国粮农组织（FAO）及大陆三方筹办，并将在会中成立东亚区非洲猪瘟常设专家小组。另外，欧洲早在2014年即成立类似的专家小组，其成员都是非洲猪瘟的疫区国家，成立专家小组目的是为让非洲猪瘟疫区国家之间联系更紧密，并将相关防疫措施建构于科学基础之上，防疫行动可以跨国整合及协调。

至于台湾没受邀是否因为台湾不是疫区，黄金城指出，亚洲地区只有台湾被排除，包括日本、韩国都有参加，台湾无法参加就是大陆特意的动作。不过杜文珍则说，只知道要开这样的会议，但无法得知内容及有哪些国家参加。

黄金城认为，这次北京非洲猪瘟会议不会谈出新东西，也不会对外公告更多的状况。至于没有参加这次会议未来在亚洲会有什么影响 ?黄金城表示，台湾是OIE会员国，只要不在大陆举办，都可以参加。

台湾防检局表示，自从去年8月大陆通报发生非洲猪瘟以来，台湾立即强化并落实各项防检疫工作，经由各边境管制机关协调合作，阻绝疫情入侵，维持非疫区状态。

台防检局强调，这次虽未能出席专家会议，但仍将持续透过各种方式与各国交流，并与OIE维持良好互动。另外，今年OIE年会将在5月于巴黎召开，台湾已接获邀请，将由常任代表杜文珍率团出席。