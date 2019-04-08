故宫院长单霁翔退休 敦煌研究院院长王旭东接任

据《新京报》报道，执掌故宫博物院七年的院长单霁翔今日（8日）退休，继任者为原敦煌研究院院长王旭东。

单霁翔生于1954年，毕业于清华大学建筑学院城市规划与设计专业，师从两院院士吴良镛教授，获工学博士学位。单霁翔历任北京市文物局局长，房山区委书记，北京市规划委员会主任、国家文物局局长。

在国家文物局局长任上10年后，原本已届退休之年的单霁翔接过故宫帅印。当时的故宫刚经历“十重门”舆论危机，亟待重塑形象。

“我是故宫第六任院长，每一任院长都付出了极大的努力。”单霁翔曾说，因为故宫太复杂，安全问题至关重要，“平常说做一件事要’万无一失’，我们是‘一失万无’。”

单霁翔接任故宫时，作为世界上规模最大的古代宫殿建筑群，长期以来开放区域只占30%，186万余件文物藏品99%沉睡在库房，来故宫的观众虽然多，但80%都是沿着中轴线参观古建，很少能接触到丰富多彩的文物。

截至2018年，故宫开放面积由2014年的52%，达到现今的80%以上，8%的文物将向公众展出。

单霁翔在任这些年，故宫批量诞生“网红”。从文物修复师王津，到故宫文创、口红，再到文化活动“上元之夜”等等，故宫屡屡在互联网上掀起波澜。而正如故宫内部人士所言，单霁翔本身成了故宫最大的“网红”。

2017年，故宫网站访问量达到8.91亿，把186万多件藏品的全部信息放到网上。同年，故宫文创产品销售达到15亿元人民币。

单霁翔一直自称自己为故宫看门人，而非掌门人。如今卸下看门人职位，单霁翔将去哪里？单霁翔曾说，他自称是一名故宫讲解员，在故宫前6年进行了近2000场讲解，时间约2000小时。

“我退休以后想来当一名志愿者，到时候希望面试的时候手下留情。”单霁翔笑言。

继任者王旭东是甘肃人，1967年2月生于甘肃山丹，毕业于兰州大学地质系水文地质与工程地质专业。现任敦煌研究院党委书记、院长，兰州大学兼职教授、博士生导师，西北大学兼职教授、博士生导师。

1991年，王旭东来到敦煌研究院，从事莫高窟壁画及土遗址保护工作。2014年12月，任敦煌研究院院长。他也是继常书鸿、段文杰、樊锦诗后第四任敦煌研究院院长。