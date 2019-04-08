京东回应淘汰不能拼、不能干、性价比低员工传闻：断章取义的误读

据蓝鲸TMT频道报道，近日，有疑似京东员工在脉脉平台曝出京东内部邮件，称京东将淘汰不能拼搏、绩效差及性价比低的三类人。对此，京东官方回应称，脱离邮件上下文语境和具体案例去解读信息，很容易产生片面解读。

根据网友曝出的邮件截图，京东将淘汰三类人。一是不能拼搏的人（无论新老，无论理由，包括因身体和家庭原因不能拼或拼不动的人）；二是不能干的人，也就是绩效差的人；三是性价比低的人，让更年轻成本更低的人上。邮件截图显示，这三类人都要淘汰掉或者协商解决掉。

京东官方在脉脉上回应表示，京东提倡创业和拼搏精神，就是希望大家通过努力让生活变得更好；营造一个靠公平的勤劳付出而不是以各种借口混日子的环境，才是对大多数努力工作的员工负责。

同时，京东还列举了一些员工福利政策，比如公司会为五年以上老员工其家属重大疾病全额承担医疗费用，每年提供几千万元安排一线员工子女来工作地过年等。

其实，2019年以来，坊间便不断出现与京东员工相关的消息。3月12日，一位自称是京东内部员工的用户在脉脉上表示，京东未来将实行“995”工作制。对此，实名认证为京东大快消事业群公关总监的负责人回应称，京东不会强制要求员工加班，但鼓励大家全情投入。

一周后，有消息称京东要求员工梳理亲属及同学关系。对此，京东发言人官方微博发布声明称，这是一个日常管理举措，旨在提升管理效率，建立一个人际关系简单透明、晋升更加公平的职场环境。

3月底，又有消息称“京东有大量员工离职、需排队办理离职手续”。京东集团通过京东发言人官微发布声明称，该信息纯属谣言，京东将追究亲侵权者的法律责任。京东表示，集团签约的2019届大学应届毕业生超过1300人，并将于未来三个月内陆续入职，且京东今年还将扩招1.5万个岗位。

此外，自京东确认优化10%副总裁以上的高管后，有关京东高层调整的消息也日益增多。近一个月时间内，京东已接连失去三位CXO。3月15日，张晨卸任京东集团首席技术官（CTO），从2019年6月30日起担任集团顾问；3月19日，隆雨辞去CLO（首席法务官）一职；4月4日，京东集团执行副总裁兼首席公共事务官蓝烨也被证实辞职。