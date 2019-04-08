武汉谋划构建世界级万亿大健康产业集群

由武汉市政府主办的世界大健康博览会（以下简称“健博会”）今天（8日）在武汉国际博览中心举行。武汉目前正致力于将大健康产业打造成为新的支柱产业，构建世界级万亿大健康产业集群。

中新社报道，武汉市长周先旺认为，武汉在大健康领域产业基础、科教实力、人才储备、区位特色等优势明显，大健康产业是武汉未来战略性新兴产业布局重点之一。

据介绍，2018年，武汉大健康产业总收入已突破2000亿元（人民币，下同，400亿新元），增长率连续3年超过15%，已形成以东湖新技术开发区为核心区，江夏区、汉阳区、硚口区等为扩展区，其他各区为特色区的多层次产业集聚发展格局。

目前，武汉已集聚人福医药、九州通、国药控股、国药器械4家年收入过百亿元的龙头企业；引进了辉瑞、费森尤斯卡比等8家世界500强企业。人才方面，武汉高校和科研院所众多，每年培养生物相关人才超过5万名，拥有大健康领域院士27名，并建成中国首个P4实验室。

根据《武汉市大健康产业发展规划（2019-2035年）（送审稿）》，武汉市将建设一批特色鲜明、定位清晰、配套完备、绿色生态的高端产业园，构建全方位、全周期的大健康产业链条，打造该市第五个国家级产业基地，谋划世界级万亿大健康产业集群。