清明假期北京市属公园迎“赏花”热潮

北京市公园管理中心表示，今年清明小长假，北京11家市属公园和中国园林博物馆举办40多项游园活动，三天共接待游客190万人次。玉渊潭公园与颐和园游客量均突破30万人次。

新华社报道，统计数据显示，三天假期，天坛公园、北海公园、陶然亭公园、景山公园、北京植物园等公园游客接待量均超10万人次，同比增长70%以上。玉渊潭公园的樱花文化活动迎来游客33.5万人次，位列市属公园接待量第一，颐和园和北京动物园游客量分别达30.7万人次和26.2万人次，位列第二、第三。6日下午，颐和园达到日最大承载量12万人次，及时采取了止票限流措施。

清明假期正值各种春花缤纷盛放，市民游客赏花热情高涨。在北京植物园，碧桃、梅花、榆叶梅等多种春花集中进入最佳观赏期，公园的碧桃园、梅园等深受游客欢迎，公园拥有自主知识产权的两个桃花品种“品虹”“品霞”吸引了众多游客合影拍照。

与此同时，香山公园、陶然亭公园等公园也开展了红色主题展览等清明文化活动。例如，陶然亭公园邀请专家为游客讲述烈士革命故事，举办主题展览，还组织市民举行“清明·陶然诗会”，以吟、诵、唱等形式，追忆先贤、缅怀先烈。

此外，一些民俗活动也受到欢迎。香山公园邀请专家教授为游客制作和绘制传统的京式风筝，介绍清明节传统文化习俗；景山公园举办青团制作体验活动，邀请游客亲手制作青团，体验传统民俗。

北京市公园管理中心有关负责人介绍，清明节后，北京市属公园还将迎来第三轮“晚春花潮”。玉渊潭公园的一些中樱品种正值盛花期，预计未来一周近千株晚樱也将陆续进入观赏期；北京植物园科普馆周边的郁金香、风信子等球根花卉也将进入初花期。