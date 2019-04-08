彭博专栏：中美贸易协议或许只是一纸停火协议书

中美两国上周示意，双方在贸易谈判上取得了实质性进展，中国国家主席习近平还表示对双方达成“新的共识”表示欢迎。不过眼下还有一个问题：美国何以要选择单兵对华作战，而不是将那些同样对这个亚洲庞然大国的贸易行为心存不满的西方国家拉到一起建立起一个同盟？要想正确评估中美协议是长期笼罩全球经济的贸易冲突的决定性解决之道，抑或只是一纸短期停火协议书，上述这个问题的答案是其中一个关键。

根据报道，中国让美国感到不满的贸易行为包括长久的大额贸易顺差、强迫性技术转让、大规模政府补贴以及知识产权保护的不力。特朗普政府重点想要中国在所有这些方面作出让步，自信贸易战形势下中国受到的伤害会远远大于美国，并且美国也愿意承受这种战略给自身带来的短期痛苦。

从博弈论看，一场博弈若是从合作博弈变为非合作博弈，则美国的胜面最大。尽管屈服于美国的压力并非中国心目中的最佳结果，但那会强于可能出现的其他结果，尤其是要比持久贸易战好得多。

美国在贸易上的对华不满，其盟友就算不是完全感同身受也差不了太多。再者，中国对欧出口多于对美出口。照此看来，欧美联合阵线看上去不但可行而且合意，他们还可以就此获取更多的讨价还价筹码和更大的谈判优势。

对于欧洲而言，统一战线的吸引力超越了确保中国作出让步的高可能性。区域一体化已经面临严峻挑战的欧盟，眼下不得不疲于应付一些人眼中中国的各个击破战术。这一点在习近平近日的罗马之行中表现得尤为明显。尽管西方普遍对“一带一路”倡议在其他地方的推行方式颇感担忧，但在习近平访意期间，意大利还是同意投身“一带一路”，以此换取中方的投资和贷款承诺。

然而迄今为止，美国并没有基于共同不满与共同利益牵头建立统一战线，而是选择了单兵作战。欧洲方面由于担心一旦美国签下协议紧跟着就会逼迫欧盟在汽车关税等方面作出让步，因此也没有准备启动己方与中国的谈判。

美国采取这种战略可能有一种简单的解释，尤其是从博弈论角度看更是如此。

首先，从国内政治环境看，这是一种合理战略。无需受到先在同盟内部达成一致的掣肘，美国政府在特朗普总统竞选时所承诺的最终结果所包含的内容和出现的时机方面便拥有更大的回旋余地，有利于自身的政治基础，也在2020年大选前少了一个来自民主党的麻烦。

第二，就谈判中的“萨拉米法”以及与之相关的“重复博弈”而言，特朗普政府的这一战略也是合理的。其目的就是要确保中国签下一份包含“最惠国”条款的协议，也就是说，中方若是在未来与他国签署的协议中包含更优惠条款，这些条款也同样适用于美国。随后，欧洲便也会受到激励，展开自己与中国的谈判。

第三，鉴于与华贸易协议执行难方面的担忧，美国采取这种战略，就保留未来谈判可选择性而言也具有其合理性。毕竟中国在减少对美贸易顺差方面难以做到美国所要求的程度，同时要想让中国改变其传统对待国企的方式也不是一件容易的事，尤其是考虑到中国一直热心于使用这种形式的刺激来帮助本国经济克服外部经济阻力并避免中产收入陷阱，那就更是如此。再有，知识产权理解上的核实也远没有那么直截了当。

所有这一切同时也表明，中美贸易协议不大可能成为这段时间以来全球贸易紧张局势的决定性终结。等着吧，最终那可能只是一份临时停火协议，而且在执行上可能还会遭遇挑战。再有，一旦欧美解决了各自的贸易问题，接下来很可能会诞生一个更广泛的联盟，寻求从中国那里获得进一步的保证和让步。