原广州市商务委主任肖振宇被开除党籍和取消退休待遇

据广州市纪委监委消息：日前，经广州市委批准，广州市纪委监委对原广州市商务委员会党组书记、主任肖振宇严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，肖振宇对抗组织审查;不如实报告个人有关事项，利用职权为他人职务晋升谋取利益;违规持有非上市公司股份，纵容、默许亲属利用其职权和职务的影响谋取私利，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金;严重不负责任，对政府专项补贴资金被诈骗负主要领导责任;利用职务上的便利，为他人谋取利益并收受巨额财物;退休后利用原职权形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物;独断专行，滥用职权，造成政府专项财政资金巨大损失。

肖振宇目无党纪国法，底线原则失守，严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，已构成职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿、渎职犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，毫无顾忌、不知敬畏，性质恶劣，后果严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经广州市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予肖振宇开除党籍处分;按规定取消其退休待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。