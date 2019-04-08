外交部：中巴经济走廊未增加巴方负担反而是助力

外交部发言人陆慷今天（8日）主持例行发布会。有记者提问：日前，有媒体评论文章称，当前在“一带一路”倡议下，中国在巴基斯坦的基础设施建设项目完成率不到一半，巴从中方获取了大量资金，但未将其转化为经济动能，而是加剧了经济风险。但巴方认为，目前的债务危机与中国贷款无关，中方的援助对改善巴人民生活水平起到了重要作用。中方对此有何评论？

陆慷回应说，中巴经济走廊是新时代中巴合作的标志性工程，也是“一带一路”的重要一个先行先试项目。走廊建设5年多以来，早期收获项目达到22个，给当地社会创造了数万个就业岗位，满足了860万户人家的供电需求。这些极大改善了巴基斯坦的基础设施，有力地促进了巴基斯坦的民生和福祉，受到巴基斯坦政府和人民一致欢迎。

陆慷还指出，借助国际融资实施重大项目，是全球通行做法，也是发展中国家突破资金瓶颈，助力增长的有效途径。中巴经济走廊目前项目中，只有不到20%使用了中方贷款，超过80%是中方直接投资和无偿援助。走廊项目不但没有加重巴方负担，反而更是强健了巴方的经济筋骨。

陆慷最后说道，希望有关媒体能够去巴基斯坦实地解一下当地民众对中巴经济走廊的看法，并能够对中巴合作作出实事求是的评价。