台学者：明年台湾大选前 两岸形势最危险

台北论坛基金会董事长、前国家安全会议秘书长苏起今天（8日）在台北举行的“美中台的战略新局”研讨会中表达了自己对两岸局势的担心。他指出，目前两岸形势与百年前一战前夕非常相似，各方敌意认知十分强烈，但都不愿意、不认为会打仗、同时认为即使开战，也自信己方一定会赢，同时各方之间也缺少管理机制。

综合联合新闻网、ETtoday新闻云等台媒报道，苏起认为如今美中台三方之间缺少沟通对话。他指出，现在美国与大陆之间只有贸易谈判，没有战略对话；台湾跟大陆也没有沟通、对话，只有台湾跟美国对话，因此三方之间的关系非常不稳定。

苏起预测，明年台湾总统选举前夕，两岸形势将会特别危险，若大选结果是民进党继续执政，两岸恐将逐步走向“摊牌”。

苏起以2008年大选为例指出，当时外界基本预期前总统马英九将会胜出，但根据时任国防部长蔡明宪之后出版的回忆录外界才得知，因担心代表民进党竞选的谢长廷可能赢得选举，即便以当年大陆军事实力仍不及美国，大陆都已经做好动武准备。

苏起认为如果蔡英文明年在不承认九二共识的情况下得以连任，将让北京对和平统一的可能性感到绝望。同时，习近平也将面临更大的内部压力，从2008年台湾总统选举的情况来看，苏起担心两岸届时逐渐走向“摊牌”的局面。

而根据苏起提供给联合新闻网他在今天傍晚圆桌论坛的发言稿，他列出四大理由，解释自己为何认为台海形势会在明年台湾总统大选前变得特别危险。

首先，苏起指出两岸的敌意认知越来越僵硬，且无软化迹象，北京放弃了对于民进党的期待，而民进党也无时无刻显示与北京对抗的决心。此外，中美两国对于两岸关系及民进党政策的解读也存在极大差异，北京认为民进党在走有实无名的台独路线，而美国则基于“两强战略竞争”思维，忽视民进党的岛内作为及其大失民心的事实。这种思维导致美国错估去年九合一选举，而美国在台影响力也正逐步衰退。目前看不出美中台任何一方试图改变上述既定的认知，两岸对撞的可能性将大增。

其次，苏起认为认知僵硬源于两岸自信。民进党坚信在中美竞争下，美国对于台湾的支持将更加牢靠，可以不畏艰险向前冲。北京则可能相信，中美在东亚的力量对比已有改变，美军援台将心有余却力不足。美国国会授权成立的跨党派国防策略委员会及权威国防智库兰德公司都发表报告指出，美国在下次台海战役中将“面临决定性的挫败”。

第三，苏起指出两岸内部政治强化了对抗的动机，蔡英文为追求连任，抗中言行可能越发激烈，而习近平为了追求历史地位和第三届任期，不可能对台独旗帜日益鲜明的民进党稍事忍让。

最后，苏起指出过去担任“管理者”角色的美国，现在因前述认知偏袒、影响力下降、政府内部混乱，以致管理两岸的能力大不如前。同时，中美已中断自1990年代中期开始的“战略对话”，相关问题没有适当的沟通管道。再者，两岸政府间的所有沟通管道也全面中断多年，只有更多猜忌，没有相互谅解。

九二共识已被“五马分尸”

在2000年创造出“九二共识”一词苏起也直言，民进党和北京各自把九二共识往不同方向捏，目前的九二共识已经不成人形，被五马分尸了；而九二共识原本是救台湾最好的东西，但现在已经没有模糊性，两岸之间也不再有最大公约数。

对于民进党政府近来将九二共识连结为“一国两制台湾方案”，苏起认为这都是刺激对方的做法。