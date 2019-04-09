中欧经贸关系研讨会在匈牙利举行 讨论“一带一路”等议题

据中新社报道，中国国际经济交流中心和匈牙利安塔尔·约瑟夫知识中心共同主办的中欧经贸关系研讨会8日在布达佩斯举行。中匈两国智库代表在会上围绕中欧经贸关系、“一带一路”融资和地缘经济、中国—中东欧“16+1合作”等议题进行了深入探讨。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在致辞中表示，中国—中东欧“16+1合作”是互利共赢的合作模式，西方一些媒体认为发展“16+1合作”是在“分裂欧洲”，这纯属误解。

安塔尔·约瑟夫知识中心执行副主任安塔尔-霍尔瓦特·维罗妮卡(Antall-Horvath Veronika)表示，古代丝绸之路是为连接西方和东方而建立的，如今在“一带一路”倡议愈发受到关注的背景下，布达佩斯作为东西方的连结点，是开展这一讨论的理想地点。两国与会学者都是各自领域专家，对“一带一路”倡议等议题有深入了解，相信将展开有益的讨论。

“中国权威专家来到欧洲与本地智库进行这样的交流很有益处。”帕拉斯·雅典娜创新和地缘政治基金会高级研究员埃斯泰豪伊·维克多(ESZTERHAI Viktor)向中新社记者表示，通过不同观点的交流对话，有助于不断完善欧方对“一带一路”倡议的认识，消除误解和疑虑。