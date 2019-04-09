中飞租赁搁置100架波音737MAX订单 暂停分期付款

据观察者网报道，在全球最大航企延长停飞期、波音承认空难与系统有关、自行削减737客机月产量之后，波音本已拿到手的737 MAX订单也“悬”了。

危机爆发后，印尼狮航和鹰航先后表示计划终止交易，中国飞机租赁企业近期也暂停了100架波音737 MAX订单的分期付款。

香港《南华早报》4月8日透露，总部设于香港的中国飞机租赁集团控股有限公司（CALC，下文简称“中飞租赁”）已暂时搁置其100架波音737 MAX客机订单，直至能确保飞机的安全。

第一财经此前报道指出，截至2019年1月底，737MAX全球交付了350架，但是订单高达5111架。737 MAX的客户名单中除了各大航空公司外，中资租赁公司也占据重要地位。

中国国有企业中国光大集团旗下的中飞租赁是香港上市企业，于2017年6月订购了50架相关机型飞机。同年12月，中飞租赁加购25架，并敲定了另外25架的购买选择权，以达成该企业在2023年将飞机总量从2018年的133架，增至232架的计划。

按照原计划，第一架MAX系列客机预计于今年第三季度交付给中飞租赁，并于2023年完成订单。

然而，光大集团子公司光大控股执行董事兼首席执行官、中飞租赁主席陈爽透露，“购买项目已经暂停，我们已经停止分期付款。”

陈爽并未详细说明已经预付的款项，而首批50架飞机订单价值高达58亿美元（约合人民币390亿）。

在客户叫停交易的同时，4月5日，波音自己也宣布从本月中旬开始，暂时把737飞机的产量从现在的每月52架减至42架，降幅近20%，以便“按轻重缓急配置额外的资源，专注于软件认证并使737 MAX恢复飞行。”

中飞租赁发言人对此回应称，由于波音原计划从2021年开始向该公司大规模交付飞机，“因此我们认为，这对我们的运营几乎没有影响。”

“相信波音有能力解决问题”

陈爽透露，他们已得到波音的保证，后者“将在两个月内向中飞租赁提交更好的解决方案”，但双方尚未讨论赔偿问题，正积极寻求解决问题的办法。

他称，“正考虑是否用其他飞机取代原机型，但可选择的不多。”

尽管中飞租赁尚未提出赔偿，但挪威此前已经要求波音进行“停飞补偿”。有机构预测，波音最多将因此亏损50亿美元。若所有737 MAX未交付订单遭取消，波音将损失约5795亿美元。

4月4日，CNN援引金融服务公司考恩（Cowen）航空航天分析师鲁莫尔（Cai von Rumohr）估计称，航司停飞的巨额补偿费已经达到20亿美元，并且随着停飞的继续，赔偿数额仍在每天上涨。

陈爽认为，波音737 MAX没有任何严重的根本性问题，“软件问题可以在几个月内得到解决。”

为应对相关机型遭各国停飞的困境，波音计划针对涉事机型737 MAX提交一份软件改进方案，但随后证实“软件升级”方案提交日期将比之前宣布的更晚。

上周，美国联邦航空管理局（FAA）又表示将成立一个联合技术审查委员会，以负责评估波音737 MAX的安全性。

中国是第一个停飞所有波音737 MAX 8客机的国家。中国民航局目前已收到邀请，但尚未决定是否加入。

对此，中国国际航空租赁服务有限公司前首席执行官惠柏斯（Peter Huijbers）指出，波音737 MAX的客户迫切希望，在全球航空权威机构进行评估后，飞机的安全性能得到保障。

他表示，“波音公司过去和现在都是其客户非常好的合作伙伴，拥有非常强大的工程背景，我相信他们有能力解决当前问题。”

慧柏斯还就取消MAX订单表示：“若要取消现有合同，则需要提供一个合法有效的理由。但律师表示，飞机暂时停飞通常不能作为理由。”

在波音“焦头烂额”的同时，航司及飞机租赁企业也遭波及，并开始转向波音对手空客。

此前，一位中国国内大型租赁公司飞机事业部总经理接受第一财经采访表示，由于如此主流的机型停飞，航空公司产生了较大的运力缺口需要补充，因此可能会转向空客，在市场短缺的情况下，购机成本可能上升。“这不是一件好事，市场上需要巨头的竞争，我们不希望空客一家独大。”

然而，印尼鹰航等航空公司已经对MAX失去信心。该航空公司已表示打算取消49架MAX客机订单。

而长江实业集团已经将业务拓展至了飞机租赁行业，认为737 MAX的安全问题将在几个月内得到解决。

不过，长江实业并未订购或拥有任何MAX系列飞机，其解释称，“（原因）有很多。例如，根据对客户的调查，空客比波音更受欢迎。作为出租方，我们要关注客户的需求。”